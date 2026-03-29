Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İstanbul'da barajlar kritik eşiği geçti! Son 2 haftada yüzde 6 artış

İstanbul’da son haftalarda etkili olan yağışların ardından baraj doluluk oranları değişti. Alarm veren barajlar, son yağışlarla birlikte kritik eşiği aştı. İstanbul'u besleyen barajların genel doluluk oranı son 2 haftada yüzde 6 yükseldi. İşte İSKİ tarafından paylaşılan İstanbul güncel baraj doluluk oranları...

GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
29.03.2026
saat ikonu 11:17

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 29 Mart 2026 tarihli verilere göre, İstanbul’a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 54,69 olarak ölçüldü.

İstanbul'da barajlar kritik eşiği geçti! Son 2 haftada yüzde 6 artış

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 2 haftada yüzde 6 artışla yüzde 54,69'a ulaştı.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı 29 Mart 2026 tarihi itibarıyla yüzde 54,69 olarak ölçüldü.
Son 14 günlük yağışlarla birlikte doluluk oranında yaklaşık yüzde 6'lık bir artış yaşandı.
Aralık 2025'te yüzde 20 seviyelerine kadar gerileyen su rezervleri, mart ayının son haftalarında kritik eşik olan yüzde 50'nin üzerine çıktı.
En yüksek doluluk oranına sahip barajlar Elmalı (%92,54) ve Istrancalar (%90,51) olurken, en düşük oranlar Pabuçdere (%29,51) ve Sazlıdere (%33,52) barajlarında görüldü.
İstanbul'da barajlar kritik eşiği geçti! Son 2 haftada yüzde 6 artış

SON 2 HAFTADA YÜZDE 6 ARTIŞ

Geçtiğimiz haftalarda yüzde 45-50 bandında seyreden doluluk oranı, son 14 günlük yağışlarla birlikte yaklaşık yüzde 6 oranında artış gösterdi.

İstanbul'da barajlar kritik eşiği geçti! Son 2 haftada yüzde 6 artış

BARAJLAR KRİTİK EŞİĞİ GEÇTİ

Aralık 2025’te yüzde 20 seviyelerine kadar gerileyen İstanbul’un su rezervleri, mart ayının son haftalarında kritik eşik olan yüzde 50’nin üzerine çıkmayı başardı.

İstanbul'da barajlar kritik eşiği geçti! Son 2 haftada yüzde 6 artış

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

İşte İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları;

  • Ömerli barajı 75,42
  • Darlık barajı 70,14
  • Elmalı barajı 92,54
  • Terkos barajı 39,53
  • Alibey barajı 44,93
  • Büyükçekmece barajı 38,95
  • Sazlıdere barajı 33,52
  • Istrancalar 90,51
  • Kazandere 58,62
  • Pabuçdere 29,51
Baraj AdıDoluluk Oranı (%)
Ömerli75,42
Darlık70,14
Elmalı92,54
Terkos39,53
Alibey44,93
Büyükçekmece38,95
Sazlıdere33,52
Istrancalar90,51
Kazandere58,62
Pabuçdere29,51
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
