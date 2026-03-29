İstanbul'da barajlar kritik eşiği geçti! Son 2 haftada yüzde 6 artış

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 29 Mart 2026 tarihli verilere göre, İstanbul’a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 54,69 olarak ölçüldü.
Geçtiğimiz haftalarda yüzde 45-50 bandında seyreden doluluk oranı, son 14 günlük yağışlarla birlikte yaklaşık yüzde 6 oranında artış gösterdi.
Aralık 2025’te yüzde 20 seviyelerine kadar gerileyen İstanbul’un su rezervleri, mart ayının son haftalarında kritik eşik olan yüzde 50’nin üzerine çıkmayı başardı.
İşte İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları;
|Baraj Adı
|Doluluk Oranı (%)
|Ömerli
|75,42
|Darlık
|70,14
|Elmalı
|92,54
|Terkos
|39,53
|Alibey
|44,93
|Büyükçekmece
|38,95
|Sazlıdere
|33,52
|Istrancalar
|90,51
|Kazandere
|58,62
|Pabuçdere
|29,51