İstanbul'da barajlarda son durum! Sağanak yağış da etkili olmadı

27 Temmuz 2024 13:43 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 13:53

İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA BARAJLARDA SON DURUM!

Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı.

EN DÜŞÜK SU SEVİYESİ ALİBEY

En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 28,6 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 73,17 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü.

Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 26 Temmuz Cuma günü yüzde 59,72 olarak ölçüldü.

26 TEMMUZ 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI

26 Temmuz Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 59,72 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 26 Temmuz'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

Ömerli Barajı: Yüzde 65,47

Darlık Barajı: Yüzde 61,79

Elmalı Barajı: Yüzde 62,79

Terkos Barajı: Yüzde 73,17

Alibey Barajı: Yüzde 28,6

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 56,76

Sazlıdere Barajı: Yüzde 54,19

Istrancalar Barajı: Yüzde 39,06

Kazandere Barajı: Yüzde 31,24

Pabuçdere Barajı: Yüzde 41,64