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İstanbul'da barajlarda son durum! Sağanak yağış da etkili olmadı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
27 Temmuz 2024 13:43 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 13:53
İstanbul&#039;da barajlarda son durum! Sağanak yağış da etkili olmadı

Yurt genelinde uzun süredir devam eden rekor sıcak hava dalgası son iki gündür yerini sağanak yağışa bıraktı. Vatandaşlar bir nebze olsa da serinledi ancak bu durum barajlara yaramadı. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 60'ın altında seyrediyor. Megakentte yağışlar beklenen miktarda olmazken su seviyesi son olarak yüzde 59,72 olarak ölçüldü. İşte 27 Temmuz Cumartesi 2024 İstanbul barajları doluluk oranları..

İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA BARAJLARDA SON DURUM! 

Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı.

İstanbul'da barajlarda son durum! Sağanak yağış da etkili olmadı - 1. Resim

EN DÜŞÜK SU SEVİYESİ ALİBEY

En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 28,6 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 73,17 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü.

Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 26 Temmuz Cuma günü yüzde 59,72 olarak ölçüldü.

İstanbul'da barajlarda son durum! Sağanak yağış da etkili olmadı - 2. Resim

26 TEMMUZ 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI

26 Temmuz Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 59,72 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 26 Temmuz'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

İstanbul'da barajlarda son durum! Sağanak yağış da etkili olmadı - 3. Resim

 Ömerli Barajı: Yüzde 65,47

 Darlık Barajı: Yüzde  61,79

 Elmalı Barajı:  Yüzde 62,79

İstanbul'da barajlarda son durum! Sağanak yağış da etkili olmadı - 4. Resim

Terkos Barajı:  Yüzde 73,17

Alibey Barajı: Yüzde 28,6

 Büyükçekmece Barajı: Yüzde 56,76

 Sazlıdere Barajı: Yüzde 54,19

İstanbul'da barajlarda son durum! Sağanak yağış da etkili olmadı - 5. Resim

 Istrancalar Barajı: Yüzde 39,06

Kazandere Barajı: Yüzde 31,24

 Pabuçdere Barajı: Yüzde 41,64

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Kaynak: tgrthaber.com
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