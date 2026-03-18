İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif güzergahlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü; Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Saraçhane Meydanı ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

TRAFİĞE KAPALI OLACAK CADDELER

Yapılan açıklamada, saat 16.00 itibarıyla Fevzipaşa, Macar Kardeşler, İtfaiye, 15 Temmuz Şehitler, Gençtürk, Cemal Yener Tosyalı, Dede Efendi, Şehzadebaşı, Vezneciler, 16 Mart Şehitleri, Bozdoğan Kemeri, Darülfünun ve Gazi Mustafa Kemal Paşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı ve bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar uygun noktalardan trafiğe kapatılacağı bildirildi.

ALTERNATİF YOLLAR

Kapatılacak yollara alternatif olarak ise Vatan, Millet, Namık Kemal, Sahil Kennedy ve Ragıp Gümüşpala caddeleri gösterildi.