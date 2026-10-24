24 Ekim Cumartesi günü İstanbul trafiğinde düzenlemeye gidildi. Megakentteki bazı yollar sabah saatlerinden itibaren geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul'da bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü tören provası nedeniyle İstanbul'da bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı. Tören provasının yapılacağı cadde ve yollarda polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Araçlar, saat 05.45 itibarıyla İstanbul Valiliği tarafından belirtilen alternatif güzergahları kullanmaya başladı. Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş-gelişler ve bulvara çıkan çeşitli cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Kapatılan yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu belirlendi.

Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tören provasının yapılacağı cadde ve yollarda, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT!

Saat 05.45 itibarıyla araçlar, İstanbul Valiliği tarafından belirtilen alternatif güzergahları kullanmaya başladı.

Bu kapsamda, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler ile D-100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı'dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddelerinden, Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikametinde Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapatıldı.

Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden bulvara katılım da sağlanamayacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kapatılan yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.