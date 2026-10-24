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Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 07:04
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 08:05

İstanbul'da bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören provası nedeniyle cumartesi sabahı bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği, kapatılan yollara alternatif güzergahları açıkladı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 07:04
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 08:05

24 Ekim Cumartesi günü trafiğinde düzenlemeye gidildi. Megakentteki bazı yollar sabah saatlerinden itibaren geçici olarak trafiğe kapatıldı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü tören provası nedeniyle İstanbul'da bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı.
Tören provasının yapılacağı cadde ve yollarda polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.
Araçlar, saat 05.45 itibarıyla İstanbul Valiliği tarafından belirtilen alternatif güzergahları kullanmaya başladı.
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş-gelişler ve bulvara çıkan çeşitli cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.
Kapatılan yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu belirlendi.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tören provasının yapılacağı cadde ve yollarda, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

İstanbul'da bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı

YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT!

Saat 05.45 itibarıyla araçlar, İstanbul Valiliği tarafından belirtilen alternatif güzergahları kullanmaya başladı.

Bu kapsamda, (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler ile kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı'dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddelerinden, , Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikametinde Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı

Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden bulvara katılım da sağlanamayacak.

İstanbul'da bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kapatılan yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.

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#İstanbul
#Cumhuriyet Bayramı
#d-100
#Atatürk Bulvarı
#Adnan Menderes Bulvarı
#Gündem
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