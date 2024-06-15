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İstanbul'da bir bayram klasiği! Yollar bomboş kaldı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Haziran 2024 09:33 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 10:15

Bayram tatilinin başlamasıyla İstanbul'da yollar bomboş kaldı. E-5 karayolundaki sakinlik görüntülendi.

Bakanlar kurulunda alınan kararın ardından Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığı duyurulmuştu. Tatili fırsat bilen vatandaşlar mesai günün bitmesiyle yollara düştü.

İstanbul'da bir bayram klasiği! Yollar bomboş kaldı - 1. Resim

TRAFİK HARİTASI YEŞİL

Yapılan duyurunun ardından kent genelinde birçok vatandaş, İstanbul dışına çıktı. Vatandaşların İstanbul dışına çıkmasıyla birlikte yollar boş kaldı. Trafiğin mesai zamanlarında yoğun olarak görüldüğü Esenyurt Haramidere Kavşağı'nda da sakinlik görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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