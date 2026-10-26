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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 18:19
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 18:22

İstanbul'da çifte maç yoğunluğu: Bazı noktalarda trafik durma noktasında

İstanbul'da Beşiktaş-Başakşehir karşılaşması ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı. Stadyumlara çıkan yollarda yoğunluk artarken Yenibosna ve Halıcıoğlu'nda trafik durma noktasına geldi.

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Editor
 Banu İriç
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İstanbul'da çifte maç yoğunluğu: Bazı noktalarda trafik durma noktasında
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 18:19
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 18:22

’da - ve - maçları öncesinde trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı. Karşılaşmaların gerçekleşeceği stadyumlara çıkan yolların yanı sıra kent genelindeki ana arterlerde de trafik yoğunluğunda artış yaşanıyor.

İstanbul'da çifte maç yoğunluğu: Bazı noktalarda trafik durma noktasında

İSTANBUL TRAFİĞİNDE YOĞUNLUK ARTTI


Trendyol Süper Lig kapsamında saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş-Başakşehir karşılaşması ile saat 21.00’de RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe dev derbisi öncesinde İstanbul trafiğinde yoğunluk arttı. Karşılaşmalar öncesinde özellikle stadyumlara ulaşımı sağlayan güzergahlar olan Seyrantepe ve Beşiktaş’taki çevre yollarda yoğunluk yaşanırken, ana arterlerde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da çifte maç yoğunluğu: Bazı noktalarda trafik durma noktasında

 Dev karşılaşma öncesi trafiğe yakalanmak istemeyen sürücüler iş çıkış saatinden önce yola çıkarak trafikte yoğunluk oluşturdu. Yenibosna ve Halıcıoğlu'nda Ankara ve Edirne istikametlerinde trafiğin durma noktasına geldiği görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik uygulamasında saat 18.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 72'e çıktığı görüldü.
Karşılaşma saatleri yaklaştıkça yoğunluğun artması bekleniyor.

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#fenerbahçe
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#başakşehir
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