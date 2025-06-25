İstanbul'da deprem! AFAD duyurdu

İstanbul'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD sarsıntının merkez üssünü Büyükçekmece açıkları olarak duyurdu.

İstanbul'da saat 23.25'te bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sarsıntının büyüklüğünü 3.1 olarak duyurdu. Derinliği 15.69 kilometre olan sarsıntıyı hissedenler kısa süreli panik yaşadı.

KANDİLLİ RASATHANESİ 3.4 ÖLÇTÜ

Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 3.4 olarak ölçüldü. Rasathane, Marmara Denizi açıklarında yaşanan depremin derinliğini ise 9.8 kilometre olarak geçti. Sarsıntı sonrası olumsuz bir gelişme aktarılmadı.

6.2'LİK DEPREM BÜYÜK KORKUYA NEDEN OLMUŞTU

İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem, büyük korkuya neden olmuş, Silivri açıklarındaki bu depremden sonra çok sayıda yaşanan artçı sarsıntılar da İstanbulluları huzursuz etmişti.

6.2'lik deprem sonrası bir süre park ve bahçelerde çadır kurarak yaşayan vatandaşlar, güven vermeyen evlerinden ve sarsıntılardan ötürü büyük tedirginlik yaşamıştı.