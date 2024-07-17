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İstanbul'da dev operasyon! Yurt dışından getirip sahtesini yapıyorlarmış: Bu kozmetik ürünlerine dikkat!

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
17 Temmuz 2024 14:29 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 14:33

İstanbul'da, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen güneş kremi, saç spreyi ile 40 milyon lira değerindeki çeşitli kozmetik ürünleri ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

İstanbul'da dev operasyon! Yurt dışından getirip sahtesini yapıyorlarmış: Bu kozmetik ürünlerine dikkat! - 1. Resim

Yapılan çalışmalarda yasa dışı yollarla ülkeye getirilen güneş kremi, saç spreyi ile çeşitli kozmetik ürünlerin Sultangazi ilçesindeki bir imalathaneye getirildiğini tespit eden ekipler, ürünlerin burada analizinin yapılarak sahtesinin üretildiğini ortaya çıkardı.

İstanbul'da dev operasyon! Yurt dışından getirip sahtesini yapıyorlarmış: Bu kozmetik ürünlerine dikkat! - 2. Resim

BİNLERCE GÜNEŞ KREMİ

Çalışmaları tamamlayan ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda bir şüpheliyi yakaladı.

İmalathanede yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olduğu değerlendirilen 575 bin güneş kremi, saç spreyi ve kozmetik ürün ele geçirdi.

Bu ürünler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi bahçesinde sergilendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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