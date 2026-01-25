Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İstanbul'da fuhuş ve kumar operasyonu! Milyonluk ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde masaj salonları ve kumar mekanlarına yönelik dev bir denetim gerçekleştirdi. Onlarca iş yerinin kontrol edildiği uygulamada, çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken milyonlarca lira para cezası kesildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.01.2026
saat ikonu 19:14
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
saat ikonu 19:16

genelinde masaj salonları ve faaliyetlerine yönelik geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi. Fuhuşa aracılık ve yer temin etmekten 2 şüpheli ile kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 178 şahsa ise toplam 2 milyon 65 bin 512 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da fuhuş ve kumar operasyonu! Milyonluk ceza yağdı

MASAJ SALONLARINDA FUHUŞ VE SİGORTASIZ İŞÇİ DENETİMİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ocak'ta İstanbul genelinde masaj salonları ve kumar faaliyetlerine yönelik geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Masaj salonlarına yönelik denetimlerde 20 iş yeri kontrol edildi. Mühür fekki tespit edilen 2 iş yeri yeniden mühürlendi. Sigortasız çalıştırıldığı belirlenen 32 şahıs hakkında idari işlem yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Bakırköy’de faaliyet gösteren 2 masaj salonunda yapıldığı tespit edildi. Söz konusu iş yerlerinde fuhuşa aracılık ve yer temin ettiği belirlenen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, fuhuş yaptırıldığı anlaşılan 7 kadın ise ilgili birimlere teslim edildi. Bu kapsamda toplam 11 hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

İstanbul'da fuhuş ve kumar operasyonu! Milyonluk ceza yağdı

KUMAR MASALARINA MİLYONLUK CEZA

Aynı gün gerçekleştirilen kumar uygulamasında ise 368 iş yeri denetlendi. 5 bin 215 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen 178 şahsa toplam 2 milyon 65 bin 512 TL idari para cezası uygulanırken, kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Denetimlerde 90 bin 120 TL ve 100 dolar para, 3 adet ruhsatsız tabanca, 293 adet fişek, uyuşturucu madde ve çok sayıda kumar materyali ele geçirildi.

İstanbul'da fuhuş ve kumar operasyonu! Milyonluk ceza yağdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonları sürerken Ertuğrul Akar'dan ses getirecek çağrı: Alkol satışı yasaklansın
Kıbrıs'ta kumar masasında görülen MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı
ETİKETLER
#istanbul
#kumar
#denetim
#fuhuş
#masaj salonu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.