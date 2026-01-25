Uyuşturucu ve fuhuş operasyonları sürerken Ertuğrul Akar'dan ses getirecek çağrı: Alkol satışı yasaklansın

Türkiye gündeminde ünlü isimlerle anılan uyuşturucu, fuhuş, bahis ve kara para gibi soruşturmalar sürerken gündem TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında değerlendirildi.

Program yorumcularından Avukat Ertuğrul Akar, konuya farklı bir pencereden bakarak yasaklama çağrısı yaptı.

"UYUŞTURUCU MADDE STATÜ GÖSTERGESİ HALİNE GELMİŞ"

Canlı yayındaki konuşmasında "Uyuşturucu madde artık statü göstergesi haline gelmiş." diyen Akar "Yalnızca ceza işin çözüm noktası değildir. Burada olay neye dayanıyor? Yasanın ve hukukun temeli ahlak ve inanç olmak zorundadır." dedi.

"CESARETİNİZ VARSA ALKOL SATIŞI YASAKLANSIN"

Sözlerinin devamında sekülerizmin insanları uyuşturucuya, fuhuşa ve ahlaksızlığa sürüklediğini öne süren Akar "Cesaretiniz varsa ülkede TEKEL denen rezillik kaldırılsın, alkol satışı yasaklansın." ifadelerini kullandı.

Akar konuşmasını şöyle tamamladı: "Alkol yasaklansın diyemeyenlerin uyuşturucu konusunda samimi olduklarına inanmıyorum. TEKEL kaldırılsın, her pisliğin müsebbibi olan alkol yasaklansın, o zaman daha kuvvetlilerini konuşalım."