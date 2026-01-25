Uyuşturucu ve fuhuş operasyonları sürerken Ertuğrul Akar'dan ses getirecek çağrı: Alkol satışı yasaklansın

Kategoriler
Türkiye gündeminde ünlü isimlerle anılan uyuşturucu, fuhuş, bahis ve kara para gibi soruşturmalar sürerken gündem TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında değerlendirildi.
Program yorumcularından Avukat Ertuğrul Akar, konuya farklı bir pencereden bakarak yasaklama çağrısı yaptı.
Canlı yayındaki konuşmasında "Uyuşturucu madde artık statü göstergesi haline gelmiş." diyen Akar "Yalnızca ceza işin çözüm noktası değildir. Burada olay neye dayanıyor? Yasanın ve hukukun temeli ahlak ve inanç olmak zorundadır." dedi.
Sözlerinin devamında sekülerizmin insanları uyuşturucuya, fuhuşa ve ahlaksızlığa sürüklediğini öne süren Akar "Cesaretiniz varsa ülkede TEKEL denen rezillik kaldırılsın, alkol satışı yasaklansın." ifadelerini kullandı.
Akar konuşmasını şöyle tamamladı: "Alkol yasaklansın diyemeyenlerin uyuşturucu konusunda samimi olduklarına inanmıyorum. TEKEL kaldırılsın, her pisliğin müsebbibi olan alkol yasaklansın, o zaman daha kuvvetlilerini konuşalım."