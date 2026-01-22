Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
 Selahattin Demirel

Kıbrıs'ta kumar masasında görülen MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Kıbrıs'ta kumar oynarken çekilen görüntüsünün ortaya çıkmasıyla parti yönetimi tarafından görevden alındı. Gelişmeyi duyuran partinin Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP'ye de göndermede bulunarak yolsuzluk iddialarıyla anılan belediye başkanlarıyla ilgili aynı kararı alma çağrısında bulundu. Alıcık da istifa ettiğine dair bir açıklama yaptı.

Kıbrıs'ta kumar masasında görülen MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Kıbrıs'ta kumar oynarken görüntülendi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından parti yönetimi Alıcık'ı görevden aldı. Alıcık ise istifa açıklaması yaparak "Bu karar; ne bir geri duruşun ne de bir vazgeçişin ifadesidir." şeklinde ifadeler kullandı.

SEMİH YALÇIN CHP'YE GÖNDERME YAPARAK KARARI DUYURDU

Alıcık'ın görüntüsünün ortaya çıkmasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şu cümleleri sarf etti:

"Başta medyadaki tellal ve borazanı Halk TV olmak üzere CHP yanlısı medya tarafından yapılan maksatlı yayınlar üzerine MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, tarafımızdan görevden alınmıştır. MHP, teşkilatlarında ve öteki kadrolarında görev alan isimlerin karakterleri ve icraatıyla ilgili hiçbir spekülasyona izin vermez ve vermeyecektir.

Kıbrıs'ta kumar masasında görülen MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı

MHP'nin gösterdiği hassasiyet ve onurlu duruşun aynısını, yargılanan ve haklarında onlarca iddia ortaya atılmış olan belediye başkanları konusunda da CHP'den bekliyoruz. Buyursunlar. Bakalım, CHP aynı namuslu tavrı sergileyebilecek mi?" ifadelerine yer verdi.

"KASITLI BİÇİMDE ÇARPITILARAK SERVİS EDİLEN HABERLER ÜZERİNDEN..."

Görevden alınan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ise görevindne istifa ettiğini belirten "Kamuoyuna ve Aziz Teşkilatımıza" başlıklı bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Son iki haftadır şahsım hakkında kasıtlı biçimde çarpıtılarak servis edilen, gerçeği yansıtmayan haberler üzerinden Milliyetçi Hareket Partimizin kurumsal kimliğinin yıpratılmaya çalışıldığı açıkça görülmektedir. Bu süreçte; davamızın, teşkilat disiplininin ve partimizin itibarının şahsımdan daha kıymetli olduğu bilinciyle, yol ve dava arkadaşlarımla yaptığım kapsamlı istişareler neticesinde; 6 yıldır büyük bir onur, sorumluluk ve gururla yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanlığı görevimden istifa etme kararı almış bulunmaktayım.

Kıbrıs'ta kumar masasında görülen MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı

Bu karar; ne bir geri duruşun ne de bir vazgeçişin ifadesidir. Aksine, partimizin adının hiçbir tartışmanın, hiçbir algı operasyonunun gölgesinde kalmaması adına alınmış bilinçli ve sorumluluk sahibi bir duruştur. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Bilge Liderimizin çizdiği istikamette, Milliyetçi Hareket Partimizin ve aziz teşkilatımızın emrinde, davamıza sadakatle hizmet etmeye devam edeceğim."

#Politika
