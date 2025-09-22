Menü Kapat
 Baran Aksoy

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik kilit

Son dakika haberi: İstanbul'da haftanın iş gününde trafik yoğnuluğu bazı bölgelerde yüzde 80'e kadar çıktı. Bazı noktalarda araçlar adeta santim santim ilerledi.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik kilit
AA
22.09.2025
22.09.2025
'da haftanın ilk iş gününde yoğunluğu yaşanıyor. Megakentin bazı bölgelerinde gittikçe artan trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler, güçlükle ilerliyor. İBB Trafik Yoğunluğu haritasındaki verilere göre; Anadolu ve Avrupa Yakası'nda kara yolu, ile bağlantı yollarında yoğun trafik gözleniyor.

ARAÇLAR SANTİM SANTİM İLERLİYOR

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de araçlar adeta santim santim ilerliyor. TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde trafik yoğunluğu Esenyurt ve Gaziosmanpaşa'dan başlıyor.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik kilit

Aynı yolun Halkalı-Bahçeşehir yönünde meydana gelen kazadan dolayı trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçlar, olay yerinden kaldırılırken bölgedeki trafik yoğunluğu sürüyor. Avcılar-Haramidere, Basın Ekspres ve Mahmutbey'deki bağlantı yollarında sürücüler güçlükle ilerliyor.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik kilit

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde araç yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Kozyatağı'na kadar devam ediyor. D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Göztepe, Bostancı, Maltepe, Kartal ve Pendik çevresinde trafik yer yer yoğun seyrediyor. Edirne istikametinde Pendik'ten başlayan araç trafiği Maltepe, Bostancı, Kozyatağı, Göztepe, Uzunçayır ve Avrasya Tüneli'ne kadar sürüyor. TEM Otoyolu'nda ise Sultanbeyli'den Çamlıca gişelerine ve Altunizade'ye kadar trafik yoğunluğu etkili oluyor.

YOĞUNLUK YÜZDE 80'E KADAR ÇIKTI

Sabah erken saatlerden itibaren toplu taşıma kullanarak işlerine ve okullarına gitmek isteyenler, aktarmaların yoğun yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluğa neden oluyor. İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu, kent genelinde yüzde 71 olarak ölçüldü. Avrupa Yakası'ndaki trafik yoğunluğu yüzde 65'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 80'e kadar çıktı.

