Mersin'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Mut-Silifke ilçesi yolu Kurtsuyu Mahallesi sınırlarında biri minibüs 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişide yaralandı.

VATANDAŞLAR KURTARDI

Araçta sıkışan bir yaralı, vatandaşların otomobili elleriyle kaldırmasıyla çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçlardan birinin sürücüsü olan Muhammed Çetin'in (34) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.