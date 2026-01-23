İstanbul'da iş yerine kurşun yağdırıldı! Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı

Megakent İstanbul'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıyla ilgili, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından yürütülen saha çalışmalarında, iş yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera kayıtları detaylı şekilde incelendi. Bir araç içerisinden iş yerine ateş açıldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLER YAKAYI ELE VERDİ

Plaka bilgileri belirlenen, çalıntı ve sahte plaka kullandığı anlaşılan araç, bir hastane otoparkında terk edilmiş halde bulundu.

Olaya karışan ve bağlantısı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalan şüphelilerin işlemlerine devam edildiği belirlendi.