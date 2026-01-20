İstanbul'da kar yağışı sürecek mi? Kritik uyarı geldi: Bu sabaha dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan yapılan peş peşe uyarıların ardından İstanbul'da kuvvetli kar yağışı dün hayatı felç etti. Dün sabah saatlerinde bastıran kar yağışı tüm kente beyaza boyadı. Vatandaşlar yolda kaldı, trafik durma noktasına geldi. Üzücü bir hadisenin yaşanmaması adına motosikletli kuryeler için trafik yasağı bugün saat 10.00’a kadar uzatıldı.

BUZLANMA UYARISI GELDİ

Yapılan açıklamada kar yağışının etkisini kaybedeceği bildirilirken, hava sıcaklığının 2 derece artması bekleniyor. Öte yandan trafiğe çıkacak olan sürücülere kritik uyarılar geldi. Don ve buzlanmaya dikkat çeken uzmanlar sürücülerin dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

"BU SABAHA DİKKAT"

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yağışın sona ermesiyle birlikte don ve buzlanma tehlikesine dikkat çekerken, sabah işe gitmek için evlerinden çıkanların dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Sabah saatlerinde çok soğuk bir hava olacağını belirten Çalışkan, "Özellikle yarın sabah İstanbullular daha dikkatli olsunlar. Yarın buzlanma oluşacak." diye konuştu.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN DON UYARISI

İstanbul Valiliği'nden, bugün için yapılan uyarıda, sabah ilk saatlerde aralıklı yağmurlu, yükseklerin karla karışık yağmurlu geçeceği belirtildi.

En düşük sıcaklığın 3 derece, en yüksek sıcaklığın 7 derece olması bekleniyor. Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklarla, il genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık raporuna göre mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların, hafta ortasından itibaren kuzey, iç ve batı bölgelerde artacağı tahmin ediliyor.