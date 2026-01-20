Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İstanbul'da kar yağışı sürecek mi? Kritik uyarı geldi: Bu sabaha dikkat

İstanbul yeni haftaya dondurucu soğuk ve kar yağışı ile başladı. Dün bir anda bastıran kar yağışı nedeniyle megakent beyaza büründü. Kar yağışı bugün etkisini kaybederken, trafiğe çıkacaklara buzlanma için uyarılar yapıldı. Motokuryelerin trafiğe çıkma yasağı ise saat 10.00 itibarıyla bitiyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.01.2026
saat ikonu 08:24
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
saat ikonu 08:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan yapılan peş peşe uyarıların ardından İstanbul'da kuvvetli kar yağışı dün hayatı felç etti. Dün sabah saatlerinde bastıran kar yağışı tüm kente beyaza boyadı. Vatandaşlar yolda kaldı, trafik durma noktasına geldi. Üzücü bir hadisenin yaşanmaması adına motosikletli kuryeler için trafik yasağı bugün saat 10.00’a kadar uzatıldı.

İstanbul'da kar yağışı sürecek mi? Kritik uyarı geldi: Bu sabaha dikkat

BUZLANMA UYARISI GELDİ

Yapılan açıklamada kar yağışının etkisini kaybedeceği bildirilirken, hava sıcaklığının 2 derece artması bekleniyor. Öte yandan trafiğe çıkacak olan sürücülere kritik uyarılar geldi. Don ve buzlanmaya dikkat çeken uzmanlar sürücülerin dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

İstanbul'da kar yağışı sürecek mi? Kritik uyarı geldi: Bu sabaha dikkat

"BU SABAHA DİKKAT"

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yağışın sona ermesiyle birlikte don ve buzlanma tehlikesine dikkat çekerken, sabah işe gitmek için evlerinden çıkanların dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Sabah saatlerinde çok soğuk bir hava olacağını belirten Çalışkan, "Özellikle yarın sabah İstanbullular daha dikkatli olsunlar. Yarın buzlanma oluşacak." diye konuştu.

İstanbul'da kar yağışı sürecek mi? Kritik uyarı geldi: Bu sabaha dikkat

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN DON UYARISI

İstanbul Valiliği'nden, bugün için yapılan uyarıda, sabah ilk saatlerde aralıklı yağmurlu, yükseklerin karla karışık yağmurlu geçeceği belirtildi.

En düşük sıcaklığın 3 derece, en yüksek sıcaklığın 7 derece olması bekleniyor. Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklarla, il genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık raporuna göre mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların, hafta ortasından itibaren kuzey, iç ve batı bölgelerde artacağı tahmin ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın ve gümüş rekor kırdı! Gram altın kritik seviyeyi aştı: İşte 20 Ocak 2026 güncel altın fiyatları
Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kuvvetli kar yağışı günlerce sürecek: 'Bitti' derken yeniden başlayacak
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.