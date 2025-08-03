İstanbul'da korkunç olay! Abisini katletti, yengesini yaraladı: Sebebi şoke etti

Akpınar Mahallesi'nde dün akşam A.Ş, oturduğu apartmanın önünde kardeşi Murat Ş. ile araç park yeri nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ş, Murat Ş'yi silahla ateş ederek yaraladı. Araya giren Murat Ş'nin eşi Cennet Ş. de silahla yaralandı.

YENGENİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Cennet Ş. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından Murat Ş'nin cenazesi morga kaldırıldı. Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlı A.Ş'yi olayda kullandığı silahla yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.