Kuduz vakaları patladı mı? İstanbul Valiliği'nden açıklama var

"İstanbul'da kuduz vakarında artış" başlıklı haberlerin yayılması üzerine İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

Valilik, aşı sayıları üzerinden yürütülen "vakalarda artış" algısının gerçeği yansıtmadığını belirterek resmi verileri kamuoyuyla paylaştı.

"SON KUDUZ VAKASI 2007'DE GÖRÜLDÜ"

Valilikten yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:

“Çeşitli medya ve sosyal medya mecralarında “İstanbul’da kuduz vakalarında patlama” şeklinde haber, yayın ve paylaşımlar yapılmaktadır. İstanbul’da yapılan kuduz aşısı sayıları baz alınarak yapılan bu haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

İstanbul’da son kuduz vakası 2007 yılında görülmüştür. Bu tarihten beri, şehrimizde herhangi bir canlıya kuduz teşhisi konulmamıştır.

2025 yılında İstanbul genelinde toplam 123.538 kuduz aşısı uygulanmış olup, bu uygulamaların tamamı, tedbir amacıyla yapılan aşılarıdır.

Tedbir aşılamalarının bir kısmı sahipsiz sokak hayvanı saldırı sonucu, bir kısmı ise sahipli hayvanların tırmalama, salya bulaşması vb. Sebeplerle oluşan durumlarda uygulanmıştır."

https://x.com/TC_istanbul/status/2025676199649779935