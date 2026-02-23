Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Kuduz vakaları patladı mı? İstanbul Valiliği'nden açıklama var

İstanbul'da kuduz vakalarının yayıldığı yönünde yapılan haberlere İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada kentte son kuduz vakasının 2007'de görüldüğü belirtilerek bugünkü durum hakkında bilgi verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kuduz vakaları patladı mı? İstanbul Valiliği'nden açıklama var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 01:42
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 01:45

"İstanbul'da kuduz vakarında artış" başlıklı haberlerin yayılması üzerine İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

HABERİN ÖZETİ

Kuduz vakaları patladı mı? İstanbul Valiliği'nden açıklama var

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Valiliği, şehirde kuduz vakalarında artış olduğu iddialarını yalanlayarak, son kuduz vakasının 2007'de görüldüğünü ve yapılan aşıların tedbir amaçlı olduğunu bildirdi.
İstanbul Valiliği, kuduz vakalarında artış olduğu yönündeki haberleri yalanladı.
İstanbul'da son kuduz vakası 2007 yılında tespit edildi.
2007'den beri şehirde herhangi bir canlıya kuduz teşhisi konulmadı.
2025 yılında İstanbul'da 123.538 kuduz aşısı uygulandı.
Bu aşılamaların tamamı tedbir amacıyla yapıldı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

Valilik, aşı sayıları üzerinden yürütülen "vakalarda artış" algısının gerçeği yansıtmadığını belirterek resmi verileri kamuoyuyla paylaştı.

Kuduz vakaları patladı mı? İstanbul Valiliği'nden açıklama var

"SON KUDUZ VAKASI 2007'DE GÖRÜLDÜ"

Valilikten yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:

“Çeşitli medya ve sosyal medya mecralarında “İstanbul’da kuduz vakalarında patlama” şeklinde haber, yayın ve paylaşımlar yapılmaktadır. İstanbul’da yapılan kuduz aşısı sayıları baz alınarak yapılan bu haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.
İstanbul’da son kuduz vakası 2007 yılında görülmüştür. Bu tarihten beri, şehrimizde herhangi bir canlıya kuduz teşhisi konulmamıştır.

Kuduz vakaları patladı mı? İstanbul Valiliği'nden açıklama var

2025 yılında İstanbul genelinde toplam 123.538 kuduz aşısı uygulanmış olup, bu uygulamaların tamamı, tedbir amacıyla yapılan aşılarıdır.

Tedbir aşılamalarının bir kısmı sahipsiz sokak hayvanı saldırı sonucu, bir kısmı ise sahipli hayvanların tırmalama, salya bulaşması vb. Sebeplerle oluşan durumlarda uygulanmıştır."

https://x.com/TC_istanbul/status/2025676199649779935

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakkari Yüksekova'da kuduz alarmı! Bölge karantinaya alındı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ekipler kuduz alarmı verdi! Bir köy karantinaya alındı, giriş çıkışlar yasaklandı
ETİKETLER
#Hayvan Saldırısı
#Sokak Hayvanı
#Valilik Açıklaması
#İstanbul Valiliği
#Kuduz Aşısı
#İstanbul Kuduz Vakası
#Tedbir Aşısı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.