İstanbul’da şiddetli yağış ulaşım tedbiri getirdi: Metro, tramvay ve füniküler seferleri saat 02.00’ye kadar uzatıldı

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UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul genelinde etkisini artıran yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları, kent içi ulaşımda aksamaların önüne geçilmesi adına acil tedbirler alınmasını gerekli kıldı. Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruda, olumsuz hava şartları sebebiyle raylı sistem hatlarında sefer saatlerinin uzatıldığı bildirildi.
Alınan karar doğrultusunda, vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlayabilmesi amacıyla megakentteki metro, tramvay ve füniküler hatları gece 02.00'ye kadar hizmet vermeye devam edecek.
Metro İstanbul tarafından duyurulan ve seferleri saat 02.00'ye kadar uzatılan hatlar şu şekilde sıralandı:
Metro Hatları:
• M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
• M1B Yenikapı-Kirazlı
• M2 Yenikapı-Hacıosman
• M3 Bakırköy-Kayaşehir
• M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
• M5 Üsküdar-Sultanbeyli
• M6 Levent-Boğaziçi Ü. | Hisarüstü
• M7 Yıldız-Mahmutbey
• M8 Bostancı-Parseller
• M9 Ataköy-Olimpiyat
Tramvay Hatları:
• T1 Kabataş-Bağcılar
• T4 Topkapı-Mescid-i Selam
• T5 Eminönü-Alibeyköy
Füniküler Hatları:
• F1 Taksim-Kabataş
• F4 Boğaziçi Üniversitesi | Hisarüstü-Aşiyan