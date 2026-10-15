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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 00:04
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 00:04

İstanbul’da şiddetli yağış ulaşım tedbiri getirdi: Metro, tramvay ve füniküler seferleri saat 02.00’ye kadar uzatıldı

İstanbul'da etkili olan yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Metro İstanbul, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla metro, tramvay ve füniküler hatlarında sefer saatlerini gece 02.00'ye kadar uzattı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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İstanbul’da şiddetli yağış ulaşım tedbiri getirdi: Metro, tramvay ve füniküler seferleri saat 02.00’ye kadar uzatıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 00:04
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 00:04

genelinde etkisini artıran yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları, kent içi ulaşımda aksamaların önüne geçilmesi adına acil tedbirler alınmasını gerekli kıldı. tarafından yapılan duyuruda, olumsuz hava şartları sebebiyle raylı sistem hatlarında sefer saatlerinin uzatıldığı bildirildi. 

SEFERLER GECE SAAT 02.00'YE KADAR DEVAM EDECEK

Alınan karar doğrultusunda, vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlayabilmesi amacıyla megakentteki metro, tramvay ve füniküler hatları gece 02.00'ye kadar hizmet vermeye devam edecek. 

İstanbul’da şiddetli yağış ulaşım tedbiri getirdi: Metro, tramvay ve füniküler seferleri saat 02.00’ye kadar uzatıldı

SEFER SAATİ UZATILAN HATLARIN LİSTESİ

Metro İstanbul tarafından duyurulan ve seferleri saat 02.00'ye kadar uzatılan hatlar şu şekilde sıralandı: 

Metro Hatları:
•    M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı 
•    M1B Yenikapı-Kirazlı 
•    M2 Yenikapı-Hacıosman 
•    M3 Bakırköy-Kayaşehir 
•    M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı 
•    M5 Üsküdar-Sultanbeyli 
•    M6 Levent-Boğaziçi Ü. | Hisarüstü 
•    M7 Yıldız-Mahmutbey 
•    M8 Bostancı-Parseller 
•    M9 Ataköy-Olimpiyat 

İstanbul’da şiddetli yağış ulaşım tedbiri getirdi: Metro, tramvay ve füniküler seferleri saat 02.00’ye kadar uzatıldı

Tramvay Hatları:
•    T1 Kabataş-Bağcılar 
•    T4 Topkapı-Mescid-i Selam 
•    T5 Eminönü-Alibeyköy 

Füniküler Hatları:
•    F1 Taksim-Kabataş 
•    F4 Boğaziçi Üniversitesi | Hisarüstü-Aşiyan

https://x.com/metroistanbul/status/2110451203759018472

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#metro istanbul
#Metro Hatları
#Tramvay Hatları
#Füniküler Hatları
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