İstanbul’da şiddetli yağış ulaşım tedbiri getirdi: Metro, tramvay ve füniküler seferleri saat 02.00’ye kadar uzatıldı

İstanbul genelinde etkisini artıran yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları, kent içi ulaşımda aksamaların önüne geçilmesi adına acil tedbirler alınmasını gerekli kıldı. Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruda, olumsuz hava şartları sebebiyle raylı sistem hatlarında sefer saatlerinin uzatıldığı bildirildi.

SEFERLER GECE SAAT 02.00'YE KADAR DEVAM EDECEK

Alınan karar doğrultusunda, vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlayabilmesi amacıyla megakentteki metro, tramvay ve füniküler hatları gece 02.00'ye kadar hizmet vermeye devam edecek.

SEFER SAATİ UZATILAN HATLARIN LİSTESİ

Metro İstanbul tarafından duyurulan ve seferleri saat 02.00'ye kadar uzatılan hatlar şu şekilde sıralandı:

Metro Hatları:

• M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

• M1B Yenikapı-Kirazlı

• M2 Yenikapı-Hacıosman

• M3 Bakırköy-Kayaşehir

• M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

• M5 Üsküdar-Sultanbeyli

• M6 Levent-Boğaziçi Ü. | Hisarüstü

• M7 Yıldız-Mahmutbey

• M8 Bostancı-Parseller

• M9 Ataköy-Olimpiyat

Tramvay Hatları:

• T1 Kabataş-Bağcılar

• T4 Topkapı-Mescid-i Selam

• T5 Eminönü-Alibeyköy

Füniküler Hatları:

• F1 Taksim-Kabataş

• F4 Boğaziçi Üniversitesi | Hisarüstü-Aşiyan

https://x.com/metroistanbul/status/2110451203759018472