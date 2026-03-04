Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İstanbul’da toplu taşımada dehşet saçmıştı: Kendini savcı olarak tanıtıp yolcuyu tehdit eden kadın hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul’da bir otobüste kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtıp başka bir yolcuya hakaretler savuran şüpheli Y.S. hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Başsavcılık, şüpheli hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik" suçundan dava açıldığını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 21:00
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 21:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplu taşımada olduğunu iddia ederek bir yolcuyu eden şüpheli Y.S. isimli kadın, hakkında hazırlandığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya platformlarında 21 Şubat 2026 tarihinde paylaşılıp gündem olan ve aracı içerisinde gerçekleştiği anlaşılan olaya ilişkin video içeriğinde, Cumhuriyet Savcısı olduğunu belirten, ancak yapılan soruşturma sırasında Cumhuriyet Savcısı olmadığı anlaşılan, kadın yolculardan birine yönelik 'Seni öldürürüm, yobaz, bir daha Türkiye de barın bakim sen kimsin' gibi sözler sarf etiği tespit edilen, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan re’sen soruşturma kapsamında tutuklama talebi ile sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmasına karar verilen, şüpheli Y.S. hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik' suçundan dolayı cezalandırılmasına karar verilmesi talebiyle iddianame düzenlenerek kamu davası açılmıştır. Şüpheli Y.S hakkında olay sırasında tartıştığı kadın yolcu ile otobüs şoförüne yönelik söz ve beyanları nedeniyle hakaret ve tehdit suçlarından dolayı ayrıca soruşturma yürütülmektedir."

İstanbul’da toplu taşımada dehşet saçmıştı: Kendini savcı olarak tanıtıp yolcuyu tehdit eden kadın hakkında iddianame hazırlandı

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medyada yayınlanan bir videoda, toplu taşıma aracı içerisinde Cumhuriyet Savcısı olduğunu iddia eden kadın, yolculardan birine yönelik ‘seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye’de barın bakalım, polis benim emrimde’ şeklinde sözler sarf ettiği tespit edilerek ‘tehdit’ ve ‘ veya aşağılama’ suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli kadın tutuklanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İETT'de köpek kavgası! 'Savcıyım' deyip tehdit etti, gerçek bambaşka çıktı: Gözaltına alındı
Savcılıktan düşen Libya uçağı ile ilgili açıklama! Ortak soruşturma sürüyor
ETİKETLER
#tehdit
#toplu taşıma
#savcı
#iddianame
#Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.