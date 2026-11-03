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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 09:00
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 09:00

İstanbul’da torbacı ve sahte paracılara dev operasyon: 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sokakta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen torbacılara ve sahte dövizleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şahıslara yönelik 2 ayrı soruşturma başlatıldı. İki soruşturma kapsamında, gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 46 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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İstanbul’da torbacı ve sahte paracılara dev operasyon: 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 09:00
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 09:00

2 büyük operasyona imza attı. İlk olarak 'un farklı ilçelerinde, sokakta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen ve halk arasında 'torbacı' olarak bilinen şahıslara yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, il genelinde 32 adrese 31 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Tespit edilen adreslerde şüphelileri yakalama ve adreslerde arama çalışmaları devam ediyor.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul’da torbacı ve sahte paracılara dev operasyon: 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak uyuşturucu satıcılarına ve sahte para şebekesine yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi.
İlk soruşturma kapsamında, 'torbacı' olarak bilinen 31 şüpheliye yönelik İstanbul genelinde 32 adrese uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.
İkinci soruşturma, sahte Türk lirası, ABD doları ve euro banknotlarını piyasaya sürdüğü belirlenen 15 şüpheliye yönelik yürütüldü.
Sahte para çetesine yönelik olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'deki 13 adrese eş zamanlı jandarma operasyonu düzenlendi.
Her iki operasyon kapsamında belirlenen adreslerde arama ve şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İstanbul’da torbacı ve sahte paracılara dev operasyon: 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı

2. SORUŞTURMA SAHTE PARA ÇETESİNE

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ikinci soruşturması ise sahte Türk lirası, ABD doları ile euro banknotlarını piyasaya sürerek, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 15 şüpheli hakkında oldu. Soruşturma çerçevesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, ve İzmir'de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin, 15 şüpheliye yönelik yakalama ve adreslerde arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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#İstanbul
#ankara
#İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
#Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
#İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
#Gündem
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