Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 2 büyük operasyona imza attı. İlk olarak İstanbul'un farklı ilçelerinde, sokakta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen ve halk arasında 'torbacı' olarak bilinen şahıslara yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, il genelinde 32 adrese 31 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Tespit edilen adreslerde şüphelileri yakalama ve adreslerde arama çalışmaları devam ediyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul’da torbacı ve sahte paracılara dev operasyon: 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak uyuşturucu satıcılarına ve sahte para şebekesine yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. İlk soruşturma kapsamında, 'torbacı' olarak bilinen 31 şüpheliye yönelik İstanbul genelinde 32 adrese uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. İkinci soruşturma, sahte Türk lirası, ABD doları ve euro banknotlarını piyasaya sürdüğü belirlenen 15 şüpheliye yönelik yürütüldü. Sahte para çetesine yönelik olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'deki 13 adrese eş zamanlı jandarma operasyonu düzenlendi. Her iki operasyon kapsamında belirlenen adreslerde arama ve şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

2. SORUŞTURMA SAHTE PARA ÇETESİNE

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ikinci soruşturması ise sahte Türk lirası, ABD doları ile euro banknotlarını piyasaya sürerek, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 15 şüpheli hakkında oldu. Soruşturma çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin, 15 şüpheliye yönelik yakalama ve adreslerde arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.