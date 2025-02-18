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 | Banu İriç

İstanbul'da uçuşlara iptal kararı! Yoğun kar yağışı için gün belli oldu

İstanbul'da geçen haftadan daha yoğun biçimde yağması beklenen kar için alarm verildi. Uzman isimler İstanbul'da okulların tatil edilebileceğini söylerken havacılıkta da iptaller gelmeye başladı. Sabiha Gökçen Havalimanı kısıtlama kararına gitti.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 19:35
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 19:51

İstanbul yılın en soğuk günlerine hazırlanıyor. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Kar kalığının 40 cm'ye kadar ulaşabileceği ve yeni haftaya da yağışların yansıyabileceği konuşuluyor. Meteorolog Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cuma günü okulların tatil edilmesi gerektiğini belirterek, düşen sıcaklıklar ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara dikkat çekti.

UÇUŞLARA İPTAL KARARI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat 2025 tarihindeki uçuşların yüzde 10’u, 21 Şubat 2025 tarihindeki uçuşların ise yüzde 15’i iptal edilecek. Yetkililer, yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgileri havayolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezleri üzerinden takip etmeleri gerektiğini belirtti.

https://x.com/SabihaGokcen/status/1891874271061852667

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Sıkça Sorulan Sorular

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
AKOM sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cuma gününe dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: Hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı sistem nedeniyle sıcaklıkların 0-3°C'ler civarında seyredeceği, Çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışının, Cuma gününden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışının etkili olması beklenmektedir.
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