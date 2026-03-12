Yaz aylarının ardından İstanbul’da barajlar alarm vermeye başlamıştı. Doluluk oranı büyük bir oranda düşen barajlar son 2 ay içinde etkili olan yağışlarla birlikte dolmaya başladı.
İstanbul'da yağışlar barajlara yaradı! Doluluk oranı yüzde 50'ye dayandı ancak uzmanlar yine de uyarıyor
İstanbul'daki barajların doluluk oranı, son 2 aydaki yağışlarla birlikte genel olarak yüzde 45,95'e yükseldi.
Yaz aylarında düşen doluluk oranı, son 2 aydaki yağışlarla arttı.
Megakenti besleyen barajların genel doluluk oranı yüzde 45,95'e ulaştı.
Uzmanlar, kış ve ilkbahar aylarında alınan yağışların olumlu yansıdığını belirtirken tasarruf bilincinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.
Elmalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 86,87 ile en yüksek seviyede.
Terkos Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 29,27 ile en düşük seviyede.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) gün gün açıkladığı verilere göre; megakenti besleyen barajların genel doluluk oranı yüzde 45,95'e kadar yükseldi.
UZMANLARDAN TASARRUF UYARISI
Kış ve ilkbahar aylarında alınan yağışların su rezervlerine olumlu yansıdığını belirten uzmanlar, tasarruf bilincinin ise sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.
İstanbul'daki barajların doluluk oranları:
- Ömerli Barajı: yüzde 65,87
- Darlık Barajı: yüzde 61,98
- Elmalı Barajı: yüzde 86,87
- Terkos Barajı: yüzde 29,27
- Alibey Barajı: yüzde 35,94
- Büyükçekmece Barajı: yüzde 34,88
- Sazlıdere Barajı: yüzde 29,38
- Istrancalar Barajı: yüzde 36,09
- Kazandere Barajı: yüzde 56,49
- Pabuçdere Barajı: yüzde 30,42
