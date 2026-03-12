Menü Kapat
İstanbul'da yağışlar barajlara yaradı! Doluluk oranı yüzde 50'ye dayandı ancak uzmanlar yine de uyarıyor

İstanbul'da son aylarda etkili olan yağışlarla birlikte baraj doluluk oranları yüzde 50'ye dayandı. Uzmanlar yine de vatandaşları tasarruf bilinci konusunda uyarmaya devam ediyor.

İstanbul'da yağışlar barajlara yaradı! Doluluk oranı yüzde 50'ye dayandı ancak uzmanlar yine de uyarıyor
Yaz aylarının ardından İstanbul’da barajlar alarm vermeye başlamıştı. Doluluk oranı büyük bir oranda düşen barajlar son 2 ay içinde etkili olan yağışlarla birlikte dolmaya başladı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da yağışlar barajlara yaradı! Doluluk oranı yüzde 50'ye dayandı ancak uzmanlar yine de uyarıyor

İstanbul'daki barajların doluluk oranı, son 2 aydaki yağışlarla birlikte genel olarak yüzde 45,95'e yükseldi.
Yaz aylarında düşen doluluk oranı, son 2 aydaki yağışlarla arttı.
Megakenti besleyen barajların genel doluluk oranı yüzde 45,95'e ulaştı.
Uzmanlar, kış ve ilkbahar aylarında alınan yağışların olumlu yansıdığını belirtirken tasarruf bilincinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.
Elmalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 86,87 ile en yüksek seviyede.
Terkos Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 29,27 ile en düşük seviyede.
İstanbul'da yağışlar barajlara yaradı! Doluluk oranı yüzde 50'ye dayandı ancak uzmanlar yine de uyarıyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) gün gün açıkladığı verilere göre; megakenti besleyen barajların genel doluluk oranı yüzde 45,95'e kadar yükseldi.

İstanbul'da yağışlar barajlara yaradı! Doluluk oranı yüzde 50'ye dayandı ancak uzmanlar yine de uyarıyor

UZMANLARDAN TASARRUF UYARISI

Kış ve ilkbahar aylarında alınan yağışların su rezervlerine olumlu yansıdığını belirten uzmanlar, tasarruf bilincinin ise sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

İstanbul'da yağışlar barajlara yaradı! Doluluk oranı yüzde 50'ye dayandı ancak uzmanlar yine de uyarıyor

İstanbul'daki barajların doluluk oranları:

  • Ömerli Barajı: yüzde 65,87
  • Darlık Barajı: yüzde 61,98
  • Elmalı Barajı: yüzde 86,87
  • Terkos Barajı: yüzde 29,27
  • Alibey Barajı: yüzde 35,94
  • Büyükçekmece Barajı: yüzde 34,88
  • Sazlıdere Barajı: yüzde 29,38
  • Istrancalar Barajı: yüzde 36,09
  • Kazandere Barajı: yüzde 56,49
  • Pabuçdere Barajı: yüzde 30,42
İstanbul'da yağışlar barajlara yaradı! Doluluk oranı yüzde 50'ye dayandı ancak uzmanlar yine de uyarıyor
