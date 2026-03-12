İstanbul'da yağışlar barajlara yaradı! Doluluk oranı yüzde 50'ye dayandı ancak uzmanlar yine de uyarıyor

İstanbul'daki barajların doluluk oranı, son 2 aydaki yağışlarla birlikte genel olarak yüzde 45,95'e yükseldi.

Uzmanlar, kış ve ilkbahar aylarında alınan yağışların olumlu yansıdığını belirtirken tasarruf bilincinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Elmalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 86,87 ile en yüksek seviyede.

Terkos Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 29,27 ile en düşük seviyede.