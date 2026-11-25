İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'teki bir adresin "Dış Finans Evi" olarak kullanıldığını belirledi.

Adreste yapılan incelemelerde yasa dışı bahis finans işlemlerine ilişkin panel sisteminin aktif olarak kullanıldığı ve Telegram üzerinden suç kapsamındaki görüşmelerin gerçekleştirildiği tespit edildi.

710 BİN TL NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 3 dizüstü bilgisayar, çok sayıda cep telefonu, 1 tablet, 1 SSD ve 710 bin TL nakit para ele geçirildi.

Şüphelilerden B.M. yakalanarak gözaltına alınırken diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.