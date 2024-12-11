İstanbul'da yürekler ağza geldi! İstinat duvarı çöktü

11 Aralık 2024 16:51 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 17:03

İstanbul'da şiddetli sağanak sonrası bir binaya ait 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken istinat duvarı paniğe neden oldu.

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İstanbul Çekmeköy'de gece saat 04.00 civarında yaşanan olayda; İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağışın ardından 5 katlı bir binaya ait istinat duvarı çöktü.

Çökmeyle birlikte büyük bir gürültü duyan bina sakinleri hemen durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede inceleme yaptı.

Çöken 3 metre yüksekliğinde ve 20 metre uzunluğundaki duvarın etkisiyle park halindeki bir otomobil, bahçede bulunan kamelya ve ağaçlar hasar gördü.

MÜTEAHHİT MALİYETTE KAÇTI İDDİASI

Bina sakinleri, müteahhit firmanın maliyetten kaçınarak perde duvar yapmadığını ve bu nedenle çökme yaşandığını öne sürdü.

Olayla ilgili konuşan bina sakini Aynur Erdem, “Gece büyük bir gürültüyle uyandık. Dışarı çıktığımızda duvarın çöktüğünü gördük. Arabalar ve bahçedeki çardağımız zarar gördü. Hemen ekiplere haber verdik. Neyse ki olay gece olduğu için kimseye bir şey olmadı” ifadelerini kullandı.