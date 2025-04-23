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 | Berrak Arican

İstanbul'daki depremlerin ardından uçuşlar sorunsuz sürüyor

İstanbul'da peş peşe meydana gelen şiddetli depremlerin ardından uçuşların sorunsuz sürdüğü açıklandı. Hiçbir teknik problemin olmadığı belirtildi.

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İstanbul'daki depremlerin ardından uçuşlar sorunsuz sürüyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 15:41

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'daki havalimanlarında herhangi bir olumsuzluk olmadığı açıklandı. Operasyonlara engel bir duruma rastlanmadığı belirtilirken Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) konuya ilişkin bir açıklama yayımladı:

"İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ olarak havalimanımızın terminal, hizmet binaları, apron, taksi yolları ve pist kontrolleri sağlanmış olup herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamış; havalimanı geneli pat sahalarında operasyona engel bir durum olmadığı tespit edilmiştir. Havalimanı faaliyetlerimizin kesintisiz bir şekilde devam etmesi için tüm birim ve paydaşlarımızla gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

İstanbul'daki depremlerin ardından uçuşlar sorunsuz sürüyor

HAVALİMANINDA UÇUŞLAR RUTİN SEYRİNDE

Öte yandan, deprem sonrası pist kontrolü nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na inecek bazı uçaklar bir süre pas geçmek zorunda kaldı. Kontrollerin ardından uçaklar piste sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.

Depremler İstanbul Havalimanı'nda da herhangi bir soruna yol açmadı. Havalimanında uçuşlar rutin seyrinde ilerlerken, havalimanı binasında da herhangi bir problem yaşanmadı.

Sıkça Sorulan Sorular

İSTANBUL'DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?
Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde depremin ardından İstanbul'da 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 10 saniye hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu. Deprem çevre illerde de hissedilirken Büyükçekmece'de 4,9 büyüklüğünde yeni deprem oldu.
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