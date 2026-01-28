İstanbullular dikkat! AKOM tarih verdi: Sıcaklıklar düşecek, kar geri gelecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul’da ocak ayının sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmiyor. Ancak AKOM, şubat ayının ilk günlerinde itibaren kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının İstanbul'u etkisini altına alacağını bildirdi.
Kuzeyden gelen soğuk havanın etkisiyle sıcaklıkların mevsim normallerinin 3–5°C altında seyretmesi beklenmektedir.
Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte İstanbul'da karla karışık yağmur yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.
29.01.2026 – PERŞEMBE
30.01.2026 – CUMA
31.01.2026 – CUMARTESİ
01.02.2026 – PAZAR
02.02.2026 – PAZARTESİ
03.02.2026 – SALI