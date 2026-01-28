Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
10°
Gündem
Editor
Editor
 Baran Aksoy

İstanbullular dikkat! AKOM tarih verdi: Sıcaklıklar düşecek, kar geri gelecek

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yayımladığı yeni hava durumu raporunda, İstanbul'da sıcaklıkların önümüzdeki günlerde yeniden düşeceğini bildirdi. Sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesiyle birlikte İstanbul'da karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. İşte detaylar...

İstanbullular dikkat! AKOM tarih verdi: Sıcaklıklar düşecek, kar geri gelecek
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
28.01.2026
09:51
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
09:51

İstanbul’da ocak ayının sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmiyor. Ancak AKOM, şubat ayının ilk günlerinde itibaren kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının İstanbul'u etkisini altına alacağını bildirdi.

İstanbullular dikkat! AKOM tarih verdi: Sıcaklıklar düşecek, kar geri gelecek

Kuzeyden gelen soğuk havanın etkisiyle sıcaklıkların mevsim normallerinin 3–5°C altında seyretmesi beklenmektedir.

İstanbullular dikkat! AKOM tarih verdi: Sıcaklıklar düşecek, kar geri gelecek

AKOM TARİH VERDİ

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte İstanbul'da karla karışık yağmur yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

İstanbullular dikkat! AKOM tarih verdi: Sıcaklıklar düşecek, kar geri gelecek

HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

29.01.2026 – PERŞEMBE

  • Min: 10°C – Max: 13°C
  • Aralıklı sağanak yağmurlu
  • Yağış miktarı: 3–7 kg arası

30.01.2026 – CUMA

  • Min: 7°C – Max: 13°C
  • Aralıklı sağanak yağmurlu
  • Yağış miktarı: 5–15 kg arası

31.01.2026 – CUMARTESİ

  • Min: 5°C – Max: 8°C
  • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
  • Yağış miktarı: 1–5 kg arası

01.02.2026 – PAZAR

  • Min: 3°C – Max: 7°C
  • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
  • Yağış durumu: Gece yağmurlu

02.02.2026 – PAZARTESİ

  • Min: 3°C – Max: 5°C
  • Karla karışık yağmur
  • Yağış miktarı: 5–10 kg arası

03.02.2026 – SALI

  • Min: 3°C – Max: 7°C
  • Parçalı bulutlu
  • Yağış: Beklenmiyor

https://x.com/ibbAkom/status/2016392303678480394

TGRT Haber
