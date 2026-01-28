İstanbullular dikkat! AKOM tarih verdi: Sıcaklıklar düşecek, kar geri gelecek

İstanbul’da ocak ayının sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmiyor. Ancak AKOM, şubat ayının ilk günlerinde itibaren kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının İstanbul'u etkisini altına alacağını bildirdi.

Kuzeyden gelen soğuk havanın etkisiyle sıcaklıkların mevsim normallerinin 3–5°C altında seyretmesi beklenmektedir.

AKOM TARİH VERDİ

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte İstanbul'da karla karışık yağmur yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

29.01.2026 – PERŞEMBE

Min: 10°C – Max: 13°C

Aralıklı sağanak yağmurlu

Yağış miktarı: 3–7 kg arası

30.01.2026 – CUMA

Min: 7°C – Max: 13°C

Aralıklı sağanak yağmurlu

Yağış miktarı: 5–15 kg arası

31.01.2026 – CUMARTESİ

Min: 5°C – Max: 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Yağış miktarı: 1–5 kg arası

01.02.2026 – PAZAR

Min: 3°C – Max: 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Yağış durumu: Gece yağmurlu

02.02.2026 – PAZARTESİ

Min: 3°C – Max: 5°C

Karla karışık yağmur

Yağış miktarı: 5–10 kg arası

03.02.2026 – SALI

Min: 3°C – Max: 7°C

Parçalı bulutlu

Yağış: Beklenmiyor

https://x.com/ibbAkom/status/2016392303678480394