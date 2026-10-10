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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 12:08

İstanbullulara 12 günlük uyarı: D-100'de çalışma başlatıldı, bu yol her gün 7 saat trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi'nden İstanbullulara 12 günlük uyarı geldi. Küçükçekmece Viyadüğü’nde gerçekleştirilecek derz değişimi çalışması nedeniyle Edirne yönündeki trafik 12 gün boyunca belirlenen saatler arasında yan yolda verilecek. İşte detaylar...

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Editor
 Özge Sönmez
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İstanbullulara 12 günlük uyarı: D-100'de çalışma başlatıldı, bu yol her gün 7 saat trafiğe kapatılacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 12:08

’un en kritik ulaşım bölgelerinden olan üzerindeki Küçükçekmece Viyadüğü’nde derz değişim çalışması başlatılıyor. 12 gün sürecek çalışmalar boyunca istikametindeki trafik akışı gece saatlerinde yan yola yönlendirilecek. 

HABERİN ÖZETİ

İstanbullulara 12 günlük uyarı: D-100'de çalışma başlatıldı, bu yol her gün 7 saat trafiğe kapatılacak

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'un D-100 Karayolu üzerindeki Küçükçekmece Viyadüğü'nde 12 gün sürecek derz değişimi çalışmaları kapsamında, Edirne istikametindeki trafik gece saatlerinde yan yola yönlendirilecek.
Çalışma, D-100 Karayolu Küçükçekmece Viyadüğü'nde (Edirne Yönü) gerçekleştirilecek.
Trafik akışı, 09.10.2026 ile 21.10.2026 tarihleri arasında her gün 23.00 ile 06.00 saatleri arasında yan yola verilecek.
Çalışmalar toplam 12 gün sürecek.
Trafik düzenlemesi, çalışma alanındaki akışı güvenli sağlamak amacıyla yapılacak.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Bilgi TürüDetay
Çalışma BölgesiD-100 Karayolu Küçükçekmece Viyadüğü (Edirne Yönü)
Çalışma Saatleri23.00 – 06.00 (Gece saatlerinde)
Toplam Süre12 Gün
Trafik AkışıBelirtilen saatler arasında Edirne yönündeki ulaşım kuzey yan yol üzerinden sağlanacak.

TRAFİK 7 SAAT BOYUNCA YAN YOLA VERİLECEK 

Çalışma nedeniyle D-100 Karayolu'nun Edirne yönündeki trafik akışı, her gün 23.00-06.00 saatleri arasında kuzey yan yol üzerinden sağlanacak. Gece saatlerinde yapılacak düzenlemenin, çalışma alanındaki trafik akışını güvenli şekilde sürdürmek amacıyla uygulanacağı bildirildi.

İstanbullulara 12 günlük uyarı: D-100'de çalışma başlatıldı, bu yol her gün 7 saat trafiğe kapatılacak

AÇIKLAMA GELDİ

Ulaşım Yönetim Merkezinin açıklamasında, “09.10.2026 - 21.10.2026 tarihlerinde, 23.00 - 06.00 saatleri arasında 12 gün boyunca Küçükçekmece D-100 Karayolu Edirne istikametinin trafiğe kapatılması planlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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#edirne
#İstanbul
#d-100 karayolu
#Küçükçekmece Viyadüğü
#Ulaşım Yönetim Merkezi
#Gündem
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