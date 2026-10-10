İstanbullulara 12 günlük uyarı: D-100'de çalışma başlatıldı, bu yol her gün 7 saat trafiğe kapatılacak

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UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul’un en kritik ulaşım bölgelerinden olan D-100 Karayolu üzerindeki Küçükçekmece Viyadüğü’nde derz değişim çalışması başlatılıyor. 12 gün sürecek çalışmalar boyunca Edirne istikametindeki trafik akışı gece saatlerinde yan yola yönlendirilecek.
|Bilgi Türü
|Detay
|Çalışma Bölgesi
|D-100 Karayolu Küçükçekmece Viyadüğü (Edirne Yönü)
|Çalışma Saatleri
|23.00 – 06.00 (Gece saatlerinde)
|Toplam Süre
|12 Gün
|Trafik Akışı
|Belirtilen saatler arasında Edirne yönündeki ulaşım kuzey yan yol üzerinden sağlanacak.
Çalışma nedeniyle D-100 Karayolu'nun Edirne yönündeki trafik akışı, her gün 23.00-06.00 saatleri arasında kuzey yan yol üzerinden sağlanacak. Gece saatlerinde yapılacak düzenlemenin, çalışma alanındaki trafik akışını güvenli şekilde sürdürmek amacıyla uygulanacağı bildirildi.
Ulaşım Yönetim Merkezinin açıklamasında, “09.10.2026 - 21.10.2026 tarihlerinde, 23.00 - 06.00 saatleri arasında 12 gün boyunca Küçükçekmece D-100 Karayolu Edirne istikametinin trafiğe kapatılması planlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.