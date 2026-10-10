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 | Özge Sönmez
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 11:00

Ali Mahir Başarır 110 bin lira tazminat ödeyecek: AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan davayı kazandı

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan 110 bin lira manevi tazminat kazandı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Ali Mahir Başarır 110 bin lira tazminat ödeyecek: AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan davayı kazandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 11:00

13. Asliye Hukuk Mahkemesi, Başarır'ın 12 Ocak'ta yaptığı konuşmada, İnan'a yönelik sözlerine ilişkin açılan davasını karara bağladı. Mahkeme, Başarır'ın sarf ettiği sözlerin kişilik haklarına saldırı olduğunu belirterek, 110 bin liralık manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

110 BİN LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT 

Gerekçeli kararda şu ifadelere yer verdi:

"Her ne kadar Yargıtay kararları ve Avrupa İnsan Hakları İçtihatları gereğince siyasi kişilerin normal kişilere göre daha ağır eleştirilere katlanma zorunluluğu var ise de davalının davacıya söylediği sözler eleştirici sınırlarını aşmış davacıyı aşağılayıcı küçük düşürücü bir söylem olduğundan yüksek yargının belirlediği ilke ve kurallar gözetildiğinde olayın oluş şekli tarafların sosyal ve ekonomik durumları ve statüleri gözetildiğinde 110 bin lira manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesinin hakkaniyete uygun olduğu vicdani kanaatine varılmıştır."

İnan'ın avukatı Abdulvahap Duman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tahsil edilecek tutarın tamamının müvekkili tarafından İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına bağışlanacağını bildirdi.

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#manevi tazminat
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