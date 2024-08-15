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İstanbulluya 'Beyaz Yol' çilesi! Metrobüsteki çalışma trafiği kilitledi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 Ağustos 2024 10:06 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 10:11
İstanbulluya &#039;Beyaz Yol&#039; çilesi! Metrobüsteki çalışma trafiği kilitledi

İstanbulluları isyan ettiren çalışma yeniden başladı. Özellikle işe gidiş-geliş saatlerinde trafiği iki katına çıkaran metrobüsteki "Beyaz Yol" çalışması faaliyete geçti. D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanırken, sürücüler isyan etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması sürüyor.

İstanbulluya 'Beyaz Yol' çilesi! Metrobüsteki çalışma trafiği kilitledi - 1. Resim

Çalışmalar kapsamında İBB Sosyal Tesisler durağının bariyeri kaldırıldı ve yola dubalar yerleştirildi.

D-100 kara yolunun bir şeridinin kapatılması nedeniyle sabah saatlerinde Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Metrobüs araçları burada, kapatılan şeritten ilerliyor.

İstanbulluya 'Beyaz Yol' çilesi! Metrobüsteki çalışma trafiği kilitledi - 2. Resim

D-100 kara yolunda uzun araç kuyruklarının Avcılar Parseller'den başlayarak Küçükçekmece'ye kadar devam ettiği görüldü.

İBB, Avcılar'daki Sosyal Tesisler ile Yenibosna durağı arasındaki "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesinin planlandığını açıklamıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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