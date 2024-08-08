Tgrt Haber
Haberler>Gündem>İstanbul'u kilitleyen çalışma! E-5'te uzun kuyruklar oluştu

İstanbul'u kilitleyen çalışma! E-5'te uzun kuyruklar oluştu

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
08 Ağustos 2024 11:13 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 11:31
İstanbul&#039;u kilitleyen çalışma! E-5&#039;te uzun kuyruklar oluştu

İstanbul trafiğinin en yoğun noktalarından D-100 Karayolu’nun Bahçelievler ile Avcılar geçişlerinde süren çalışmalar, bölgede trafik yoğunluğu yaşanmasına neden oluyor.

İstanbul Bahçelievler ile Avcılar’da başlatılan beyaz yol ve elektrik altyapı çalışması nedeniyle D-100 Karayolu’nda trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'u kilitleyen çalışma! E-5'te uzun kuyruklar oluştu - 1. Resim

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Küçükçekmece ve Yenibosna arasında mevcut metrobüs hattında başlatılan beyaz yol çalışması kapsamında Yenibosna metrobüs durağının bariyeri kaldırıldı, yola dubalar yerleştirildi.

Yolun daraltılması nedeniyle D-100 Karayolu’nun Ankara yönünde araç yoğunluğu oluştu.

İstanbul'u kilitleyen çalışma! E-5'te uzun kuyruklar oluştu - 2. Resim

Avcılar’da da elektrik hatlarının yenilenmesi amacıyla Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından başlatılan, yaklaşık bir hafta sürecek çalışma kapsamında D-100 Karayolu Güney yan yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Böylece iki noktada da trafik yoğunluğu meydana geldi, araçlar yolda güçlükle ilerledi.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...