İstanbul'u kilitleyen çalışma! E-5'te uzun kuyruklar oluştu

08 Ağustos 2024 11:13 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 11:31

İstanbul Bahçelievler ile Avcılar’da başlatılan beyaz yol ve elektrik altyapı çalışması nedeniyle D-100 Karayolu’nda trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Küçükçekmece ve Yenibosna arasında mevcut metrobüs hattında başlatılan beyaz yol çalışması kapsamında Yenibosna metrobüs durağının bariyeri kaldırıldı, yola dubalar yerleştirildi.

Yolun daraltılması nedeniyle D-100 Karayolu’nun Ankara yönünde araç yoğunluğu oluştu.

Avcılar’da da elektrik hatlarının yenilenmesi amacıyla Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından başlatılan, yaklaşık bir hafta sürecek çalışma kapsamında D-100 Karayolu Güney yan yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Böylece iki noktada da trafik yoğunluğu meydana geldi, araçlar yolda güçlükle ilerledi.