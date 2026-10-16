İstanbul'un hemen yanı başı: Yağmur yerini kara bıraktı, her yer beyaz örgüyle kaplandı

Bolu'nun Yedigöller Milli Parkı yolu üzerindeki yüksek kesimlerde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle yol kenarındaki yeşil alanlar ve park halindeki araçlar beyaza büründü.

Ekim ayında etkili olan kar yağışıyla ormanlık alanlarda ve araçların üzerinde beyaz bir örtü oluştu.