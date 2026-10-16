İstanbul'un hemen yanı başı: Yağmur yerini kara bıraktı, her yer beyaz örgüyle kaplandı

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İstanbul
Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden Yedigöller Milli Parkı yolu üzerindeki yüksek kesimlerde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Lapa lapa yağan kar nedeniyle yol kenarındaki yeşil alanlar ve park halindeki araçlar beyaza büründü.
Sabahın erken saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde yağmur yerini kara bıraktı.
Yedigöller yolunun zirve noktalarında etkisini artıran kar yağışı, kısa sürede çevreyi beyaz örtüyle kapladı. Ekim ayında etkili olan kar yağışıyla ormanlık alanlarda ve araçların üzerinde beyaz bir örtü oluştu.