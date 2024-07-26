İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri İstanbul'da yakalandı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Temmuz 2024 10:31 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 10:35
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G., İstanbul’da yakalandı. Şüphelinin uyuşturucu madde ticaretinden dolayı 2022 yılında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.
Uluslararası düzeyde Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G., İstanbul’da yakalandı. Hükümlünün, kripto network web sitesi üzerinden gerçekleştirdiği nitelikli uyuşturucu madde ticaretinden dolayı 2022 yılında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı