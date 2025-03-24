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 | Banu İriç

İzinsiz gösteride 5 polis yaralandı! Taş ve cam şişe fırlattılar

Ankara’nın Kızılay semtinde, İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasını gerekçe göstererek sokağa dökülenlerin çıkardığı olaylarda ortalık karıştı. Polise taş ve havai fişek atan, barikat kurup ateş yakan gruba müdahale sırasında 5 polis yaralandı, 66 kişi gözaltına alındı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 06:19
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 06:19

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto etmek isteyen bir grup, Ankara’nın Kızılay semtinde izinsiz gösteri düzenledi. Atatürk Bulvarı ile Meşrutiyet Caddesi kesişiminde toplanan kalabalık, polis barikatını aşmaya çalışınca gerginlik çıktı.

TAŞ VE CAM ŞİŞE FIRLATTILAR!

Polisin megafonla yaptığı "dağılın" uyarılarına rağmen, eylemciler taş, cam şişe, havai fişek ve sandalye parçalarıyla güvenlik güçlerine saldırdı. Çıkan olaylarda 5 polis memuru yaralanırken, gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi.

Göstericilerden bazıları Karanfil Sokak'ta ateş yakarak barikat kurmaya çalıştı ve park halindeki bir aracın çamurluklarını söktü. Polis müdahalesiyle dağılan gruplar ara sokaklarda yeniden toplanmaya çalıştı ancak güvenlik güçleri buna izin vermedi. Olaylar sonucunda 66 kişi gözaltına alınırken, geride kalan çöp yığınları belediye ekipleri tarafından temizlendi. Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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