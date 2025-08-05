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 | Onur Kaya

İzmir'de İHA destekli düzensiz göçmen operasyonu! Onlarca kişi yakalandı

İzmir'in Seferihisar, Menderes ve Çeşme ilçelerinde denizde ve karada İHA destekli yürütülen operasyonlarda 83 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığını organize eden bir şüpheli de gözaltına alındı.

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İzmir'de İHA destekli düzensiz göçmen operasyonu! Onlarca kişi yakalandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 05:40
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 05:55

Sahil Güvenlik Komutanlığı, göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor. 'in 3 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı.

İHA DESTEKLİ OPERASYON

Seferihisar açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 5'i çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı.

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ORGANİZATÖR GÖZALTINDA

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de İHA destekli düzensiz göçmen operasyonu! Onlarca kişi yakalandı

MENDERES VE ÇEŞME'DE DE ÇOK SAYIDA GÖÇMEN YAKALANDI

Menderes açıklarında yine Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından belirlenerek ekiplerce durdurulan lastik bottaki 1'i çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de İHA destekli düzensiz göçmen operasyonu! Onlarca kişi yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme açıklarında tespit edilen lastik bottaki 2'si çocuk 23 düzensiz göçmeni de yakalayıp karaya çıkardı.

İlçede görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, polis ekipleriyle karada tespit ettikleri 2'si çocuk 11 düzensiz göçmeni de yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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ETİKETLER
#düzensiz göç
#göçmen kaçakçılığı
#İzmir
#Sahil Güvenliği
#Sahil Operasyonu
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#Gündem
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