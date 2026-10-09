İzmir Bayraklı Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında eski Başkan Serdar Sandal dahil 6 kişi tutuklandı

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İstanbul
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' iddialarına yönelik soruşturma çerçevesinde, Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL AŞ yöneticilerine yönelik 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince geçtiğimiz salı günü İzmir merkezli Ankara, Elazığ ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı. Aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, oğlu Y.S., dönemin BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı B.U., Bayraklı CHP İlçe Başkanı ve belediye çalışanı Didem Gültekin'in de yer aldığı 43 şüpheli, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Öte yandan, firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.
Savcılık işlemleri tamamlananlardan hakimliğe sevk edilenler arasında olan eski Başkan Serdar Sandal dahil 6 kişi tutuklandı. 9 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 22 kişinin ise işlemleri devam ediyor.