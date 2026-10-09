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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 19:30
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 20:49

İzmir Bayraklı Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında eski Başkan Serdar Sandal dahil 6 kişi tutuklandı

İzmir Bayraklı Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında eski Başkan Serdar Sandal dahil 6 kişi tutuklandı. 9 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 22 kişinin ise işlemleri devam ediyor.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 19:30
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 20:49

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' iddialarına yönelik soruşturma çerçevesinde, Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL AŞ yöneticilerine yönelik 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 

HABERİN ÖZETİ

İzmir Bayraklı Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında eski Başkan Serdar Sandal dahil 6 kişi tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
İzmir merkezli 4 ilde Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL AŞ yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' iddialarına yönelik 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir, Ankara, Elazığ ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde dijital materyaller ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Aralarında eski Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da yer aldığı 43 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Hakimliğe sevk edilenlerden Serdar Sandal dahil 6 kişi tutuklandı, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 22 kişinin işlemleri sürüyor.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
İzmir Bayraklı Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında eski Başkan Serdar Sandal dahil 6 kişi tutuklandı

47 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince geçtiğimiz salı günü İzmir merkezli Ankara, Elazığ ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İzmir Bayraklı Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında eski Başkan Serdar Sandal dahil 6 kişi tutuklandı

BAŞKAN, OĞLU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER DE ARALARINDA

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı. Aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, oğlu Y.S., dönemin BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı B.U., Bayraklı CHP İlçe Başkanı ve belediye çalışanı Didem Gültekin'in de yer aldığı 43 şüpheli, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Öte yandan, firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

İzmir Bayraklı Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında eski Başkan Serdar Sandal dahil 6 kişi tutuklandı

6 TUTUKLAMA KARARI

Savcılık işlemleri tamamlananlardan hakimliğe sevk edilenler arasında olan eski Başkan Serdar Sandal dahil 6 kişi tutuklandı. 9 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 22 kişinin ise işlemleri devam ediyor.

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