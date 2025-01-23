İzmir kuralığın eşiğinde! Barajlar alarm verdi: Su seviyesi kritik düzeyde

23 Ocak 2025 11:17 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 11:26

Azalan yağışlarla birlikte İzmir'de barajlar alarm veriyor. Kenti besleyen barajlardaki doluluk oranları geçen yıllara oranla oldukça düştü. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'nda su miktarı yüzde 14 seviyelerine kadar geriledi.

İzmir'de son yıllarda azalan yağışlarla birlikte barajlar alarm vermeye başladı. Çoğu barajda su seviyeleri kritik noktaya geldi. Baraj doluluk oranların geçen yıllara kıyasla oldukça düştü.

KENT SUSUZLUK TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Kent susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) verilerine göre; kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 14'e kadar gerilerken, geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 32 olarak kaydedilmişti.

ÇOĞU BARAJDA DOLULUK ORANI DÜŞTÜ

Balçova Barajı'nda geçen yıl ocak ayında yüzde 58 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 25'e düştü. Güzelhisar Barajı, geçen yıl ocak ayında yüzde 85,23 ile en yüksek su seviyesine sahip barajken, bu yıl yüzde 70 seviyesine geriledi. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’ndaki doluluk oranı ise geçen yıl yüzde 36 iken, bu yıl yüzde 21'e düştü.

TEK ARTIŞ ÜRKMEZ BARAJI'NDA

Doluluk oranında artış görülen tek baraj Ürkmez Barajı oldu. Geçen yıl ocak ayında yüzde 35 olan seviye, bu yıl yüzde 39'a yükseldi. Öte yandan uzmanlar, 2025 yılında beklenen ciddi yağışların barajların yeterli seviyede dolmasını sağlayamayacağını belirtiyor.