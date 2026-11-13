İzmir merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında

Yurt içinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. İzmir merkezli 14 ilde tespit edilen 32 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekiplerce İzmir'in yanı sıra Manisa, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Isparta, Konya, Ankara, Yozgat, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONDU

Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı, 3 zanlının yurt dışında olduğu tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.