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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 09:08

İzmir merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında

İzmir merkezli 14 ilde FETÖ'nün güncel kadın eğitim yapılanması"na yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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Editor
 Baran Aksoy
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İzmir merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 09:08

Yurt içinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. İzmir merkezli 14 ilde tespit edilen 32 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekiplerce İzmir'in yanı sıra Manisa, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Isparta, Konya, Ankara, Yozgat, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONDU

Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı, 3 zanlının yurt dışında olduğu tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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