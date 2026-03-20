Editor
Editor
 | Özge Sönmez

İzmir'de bir kadın dolmuşta doğum yaptı! Tüm yolcular seferber oldu: Kordon bağı araçta kesildi

İzmir'in Bornova ilçesinde dolmuşa binen hamile kadının aniden sancıları tuttu. Durumu fark eden sürücü kadını hastaneye yetiştirmeye çalışsa da kadın araçta doğum yaptı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 16:08
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 16:08

Dün Bornova Sanayi Caddesi'nde Bornova-Buca dolmuşuna binen hamile kadının aniden sancıları tuttu. Durumu fark eden dolmuş sürücüsü Serkan Çetinyoklav hemen direksiyonu özel bir hastaneye kırdı. Bu sırada kadın doğum yaparken, sağlık görevlileri bebeğin kordonunu araçta kesti. Anne ve bebek hastaneye alındı.

İzmir'de bir kadın dolmuşta doğum yaptı! Tüm yolcular seferber oldu: Kordon bağı araçta kesildi

"İNSANİ GÖREVİMİ YAPTIM"

Serkan Çetinyoklav, gazetecilere hamile kadının dolmuşa tek başına bindiğini söyledi.

Kadının birkaç dakika sonra sancılandığını aktaran Çetinyoklav, "Yanındaki kadın durumu bana söyleyince ben de diğer kadın yolcudan hamile kadına yardım etmesini istedim. Kadın bana 'abi doğum gerçekleşiyor' deyince minibüsteki yolcuları unutup insani görev olarak hastaneye yetiştirmeye karar verdim. Minibüsü hastaneye sürdüm." dedi.

İzmir'de bir kadın dolmuşta doğum yaptı! Tüm yolcular seferber oldu: Kordon bağı araçta kesildi

"AİLEYLE GÖRÜŞMEK İSTERİM"

Çetinyoklav, 35 yıllık şoför olduğunu ve ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hastaneye varınca hemşirelere 'doğum yapan yolcum var' dedim. O arada doğum arabada gerçekleşti. Hemşireler bebeği sarmalayıp göbek bağını keserek anneyle birlikte servise götürdüler. Kız olduğunu biliyorum. Aileyle görüşmek isterim. 'Hayırlı uğurlu olsun, yolu bahtı açık olsun' demek isterim."

GÖREVLİLERİN MÜDAHALESİ KAMERADA

İhtiyaç duyan birine yardım etmenin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Çetinyoklav, bütün şoförlerin aynı şeyi yapacağını sözlerine ekledi.

Minibüsün hastane önüne gelmesi ve sağlık görevlilerinin araçtaki kadın ve bebeğe müdahale etmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

