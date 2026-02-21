Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, şantiye alanında atık depolayan Buca Belediyesi'ne aynı ihlali 3 kez yaptığı için 3 katı yaptırım uygulayarak 7 milyon 38 bin lira ceza kesti. Mera alanında atık depolayan Foça Belediyesi'ne ise 2 milyon 346 bin lira ceza uygulandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İzmir'de çevre skandalı: İki belediyeye ceza kesildi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, atık depolama ve dökme ihlalleri nedeniyle Buca ve Foça Belediyelerine toplamda 9 milyon TL'yi aşkın çevre cezası kesti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, iki belediyeye toplam 9 milyon 385 bin TL çevre cezası uyguladı. Buca Belediyesi'ne, şantiye alanında atık depolama ihlalini 3. kez tekrarlaması nedeniyle 7 milyon 38 bin TL ceza kesildi. Foça Belediyesi'ne ise mera alanına çeşitli atıklar döktüğü için 2 milyon 346 bin TL ceza verildi. Cezalar, Bakanlık ekiplerinin yaptığı denetimler ve tespitler sonucu Çevre Kanunu kapsamında uygulandı.

ÇEVREYİ KİRLETEN ATIKLARI DEPOLADILAR



İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimde Mustafa Kemal Mahallesi'nde Buca Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılan şantiye alanında atık depolandığı belirlendi. Evsel atıkların geniş bir alana yayıldığı tespit edildi. Yönetmeliklerde tarif edilen yöntemlere aykırı atık depolaması sebebiyle Çevre Kanunu kapsamında Buca Belediyesi'ne yaptırım uygulandı. Belediyenin aynı adreste son 3 yıl içinde bu fiili 3'ncü kez tekrarlaması sebebiyle ceza tutarı 3 kat daha arttırılarak 7 milyon 38 bin 954 lira olarak uygulandı.

İKİ BELEDİYEYE 9 MİLYONLUK CEZA

Foça'da ise Bakanlık ekipleri, Foça Belediye Başkanlığı'na ait çöp kamyonlarının Yeni Foça Sedat Avcı Stadyumu karşısındaki toprak araziye çeşitli türlerdeki atıkları döktüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan denetimde alanın mera niteliğinde olduğu, hafriyat, kağıt karton, çöp, bahçe ve inşaat yıkıntı atıklarının döküldüğü tespit edildi. Foça Belediye Başkanlığı'na 2 milyon 346 bin 309 lira ceza uygulandı. Böylece iki belediyeye toplam 9 milyon 385 bin 263 lira çevre cezası uygulandı.