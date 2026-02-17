İzmir'de çöken istinat duvarıyla ilgili sıcak gelişme! Binanın müteahhidi gözaltına alındı

İzmir'in Menemen ilçesinde 29 Ekim Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan heyelanla birlikte bir sitenin istinat duvarı çökmüştü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken park halindeki 7 otomobil ve 4 bina hasar görmüştü. Olayın ardından riskli bulunan binalardaki vatandaşlar da tahliye edilirken evlerinden çıkarılan 151 site sakini, belediyelere ait misafirhanelere yerleştirilmişti.

MÜTEAHHİT GÖZALTINA ALINDI

Menemen Belediyesi ekipleri, çökmenin yaşandığı bölgede yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekipler, üst kısımda bulunan toprak alanın göçen yola ve binalara ek yük bindirmemesi için iş makineleriyle toprak tahliyesi yapıyor.

Öte yandan istinat duvarının çökmesiyle ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada da sıcak bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, istinat duvarını yapan müteahhit B.Ş.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.