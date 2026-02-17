Menü Kapat
Editor
 Yasin Aşan

İzmir'de çöken istinat duvarıyla ilgili sıcak gelişme! Binanın müteahhidi gözaltına alındı

İzmir'in Menemen ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 7 otomobil ve 4 bina hasar görmüştü. Can kaybı veya yaralanmanın yaşandığı olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Polis ekipleri, istinat duvarını yapan müteahhit B.Ş.'yi gözaltına aldı.

İzmir'in Menemen ilçesinde 29 Ekim Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan heyelanla birlikte bir sitenin istinat duvarı çökmüştü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken park halindeki 7 otomobil ve 4 bina hasar görmüştü. Olayın ardından riskli bulunan binalardaki vatandaşlar da tahliye edilirken evlerinden çıkarılan 151 site sakini, belediyelere ait misafirhanelere yerleştirilmişti.

MÜTEAHHİT GÖZALTINA ALINDI

Menemen Belediyesi ekipleri, çökmenin yaşandığı bölgede yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekipler, üst kısımda bulunan toprak alanın göçen yola ve binalara ek yük bindirmemesi için iş makineleriyle toprak tahliyesi yapıyor.

İzmir'de çöken istinat duvarıyla ilgili sıcak gelişme! Binanın müteahhidi gözaltına alındı

Öte yandan istinat duvarının çökmesiyle ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada da sıcak bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, istinat duvarını yapan müteahhit B.Ş.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

#Bina Hasarı
#Istinat Duvarı Çökmesi
#Menemen Heyelan
#Site Sakini Tahliye
#Müteahhit Gözaltı
#Gündem
