İzmir'de dehşet! Husumetlisine kurşun yağdırdı

29 May 2024 09:11 - Güncelleme : 29 May 2024 09:20

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; sokakta yürüyen üç çocuk babası Hayrullah Baş (43), husumetlisi Ö.S. ile karşılaştı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Çıkan tartışmanın ardından Ö.S., tabancasını çıkartarak husumetlisi Hayrullah Baş'a kurşun yağdırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Baş, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Baş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Hayrullah Baş'ın cinayet zanlısı Ö.S.'yi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.