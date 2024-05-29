Tgrt Haber
Haberler>Gündem>İzmir'de dehşet! Husumetlisine kurşun yağdırdı

İzmir'de dehşet! Husumetlisine kurşun yağdırdı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 May 2024 09:11 - Güncelleme : 29 May 2024 09:20
İzmir&#039;de dehşet! Husumetlisine kurşun yağdırdı

İzmir'de 3 çocuk babası şahıs, husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ekipler, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; sokakta yürüyen üç çocuk babası Hayrullah Baş (43), husumetlisi Ö.S. ile karşılaştı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Çıkan tartışmanın ardından Ö.S., tabancasını çıkartarak husumetlisi Hayrullah Baş'a kurşun yağdırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Baş, kanlar içerisinde yere yığıldı.

İzmir'de dehşet olay! Husumetlisine kurşun yağdırdı - 1. Resim

Saldırgan olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Baş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Hayrullah Baş'ın cinayet zanlısı Ö.S.'yi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...