Üstgeçitte 'kötü koku' cinayeti: Pisliği hakladım

26 May 2024 12:26 - Güncelleme : 26 May 2024 12:30

Erzurum’da kadın cinayeti! Önce eşini vurdu sonra kendini ihbar etti

Erzurum’da kadın cinayeti! Önce eşini vurdu sonra kendini ihbar etti

İstanbul'un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa mahallesinde ailesini uzun süre önce kaybeden, 65 yaşındaki Özkan Yaşar sokaklarda yaşamaya başladı. Sabah'ın aktardığına göre, Yarar gündüzleri bölgede geziyor gece uyumak için ise Samatya'daki yaya üst geçidindeki asansör içinde kalıyordu. Olay günü akşam saatlerinde 4 genç sahilde alkol alıp yola çıktılar. 4 genç yolun karşısında geçmek üzere asansörü çağırınca içinde Özkan Yarar'ı da gördüler. İçlerinden biri Yarar'a "Kötü kokuyorsun, pislik adam" dedi.

KANLAR İÇİNDE BULDULAR

Bir anda bıçağını çıkarıp yaşlı adamı yaraladı. Şüpheli şahıs ardından asansörden uzaklaşan arkadaşlarının yanına gidip "pisliği hakladım" dedi. 3 arkadaştan biri inanmadı. Onunla beraber şüpheli B.B. yoluna devam etti. Ancak iki arkadaşı şüphelendi ve hemen dönüp asansörü kontrol ettiler. Asansörde yaşlı adamı kanlar içinde gören gençler polise haber verip ambulansı aradılar. Ancak hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti.

ALKOLLÜ ÇIKTI

İhbar üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin kimliği tespit edildi.17 yaşındaki B.B. İlçe Çocuk Büro amirliğine teslim edildi. Şüphelinin ifadesinde alkollü olduğunu o sebeple kötü koku meselesine takıldığını öne sürdüğü iddia edildi.