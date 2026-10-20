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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 09:43

İzmir'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasına darbe: 16 gözaltı

İzmir'de FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması ile sosyal medya propaganda organlarına eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında ihraç polisler ve aktif görevde bulunan bir öğretmen de dahil 16 şüpheli gözaltına alındı.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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İzmir'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasına darbe: 16 gözaltı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 09:43

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) deşifresine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

HABERİN ÖZETİ

İzmir'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasına darbe: 16 gözaltı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İzmir'de FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması ve sosyal medya propagandası yapan yapılanmasına yönelik operasyonlarda toplam 16 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlar, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.
Emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 3'ü ihraç polis, 1'i aktif görevde öğretmen olmak üzere 6 şüpheli yakalandı.
Örgütün sosyal medya platformlarında propagandasını yaptığı belirlenen 10 kişi daha gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

ÖRGÜTÜN MAHREM YAPILANMASINDAKİ 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemeler neticesinde örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3'ü ihraç polis ve 1'i aktif görevde öğretmen olmak üzere toplam 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli yakalandı.

SOSYAL MEDYA PROPAGANDASI YAPAN 10 KİŞİ YAKALANDI

Çalışmaların devamında, örgütün sosyal medya platformlarında propaganda yapan yapılanmasında yer aldığı belirlenen 10 şüpheli daha düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

16 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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