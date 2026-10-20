İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) deşifresine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

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HABERİN ÖZETİ İzmir'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasına darbe: 16 gözaltı İzmir'de FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması ve sosyal medya propagandası yapan yapılanmasına yönelik operasyonlarda toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 3'ü ihraç polis, 1'i aktif görevde öğretmen olmak üzere 6 şüpheli yakalandı. Örgütün sosyal medya platformlarında propagandasını yaptığı belirlenen 10 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÖRGÜTÜN MAHREM YAPILANMASINDAKİ 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemeler neticesinde örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3'ü ihraç polis ve 1'i aktif görevde öğretmen olmak üzere toplam 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli yakalandı.

SOSYAL MEDYA PROPAGANDASI YAPAN 10 KİŞİ YAKALANDI

Çalışmaların devamında, örgütün sosyal medya platformlarında propaganda yapan yapılanmasında yer aldığı belirlenen 10 şüpheli daha düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

16 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.