İzmir'de orman yangını: Gökyüzünü duman kapladı, yol trafiğe kapatıldı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Temmuz 2024 14:50 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 14:50
İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı. 6 uçak, 3 helikopter ile müdahale edilen yangın nedeniyle Sabuncubeli Tünelleri trafiğe kapatıldı.
Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Öğlen saatlerinde başlayan yangına; 6 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer ile müdahalenin yapıldığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Öte yandan, İzmir ve Manisa arasında ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Tünelleri yoğun duman sebebi ile trafiğe kapatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı