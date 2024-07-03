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İzmir'de orman yangını: Gökyüzünü duman kapladı, yol trafiğe kapatıldı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Temmuz 2024 14:50 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 14:50

İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı. 6 uçak, 3 helikopter ile müdahale edilen yangın nedeniyle Sabuncubeli Tünelleri trafiğe kapatıldı.

Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Öğlen saatlerinde başlayan yangına; 6 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer ile müdahalenin yapıldığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan, İzmir ve Manisa arasında ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Tünelleri yoğun duman sebebi ile trafiğe kapatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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