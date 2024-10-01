İzmir'de şaşkına çeviren hırsızlık! Çay kaşığıyla otomobilleri çaldı

01 Ekim 2024 09:29 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 09:30

Otomobil hırsızının çay kaşığından kendisine yaptığı aparat şaşkına çevirdi. İzmir'de yaşanan hırsızlık olayında polis şüpheli İ.C'yi adım adım takip edip kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin de hırsızlık yaptığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Şaşkına çeviren olay İzmir​'de yaşandı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, meydana gelen otomobil hırsızlığı ile ilgili soruşturma başlattı. Olay hakkında teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin İ.C. olduğunu tespit etti.

ÇAY KAŞIĞINDAN APARAT

Adım adım takip edilen şüphelinin araçları çalıştırmak için çay kaşığından kendisine özel bir aparat ürettiği belirlendi. Kısa sürede yakalanan çay kaşıklı zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.