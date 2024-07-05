İzmir'de trafik kazasında kinlendiler, bir hafta sonra pompalı tüfekle hesaplaştılar

05 Temmuz 2024 03:06 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 03:17

İzmir'de maddi hasarlı trafik kazası sonrası anlaşamayan taraflardan biri pompalı tüfekle ateş açarak 7 kişiyi yaraladı.

Selvili Mahallesi 4019 sokakta bulunan bir iş yerinin sahibi olan C.G. (32) ile O.Ç. (31) arasında, bir hafta önce meydana gelen trafik kazasındaki maddi hasardan kaynaklı husumet doğdu. Daha önce de tartıştıkları öğrenilen iki kişi bugün buluşmak üzere anlaştı

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI

C.G.'nin iş yeri önüne gelen O.Ç. ve arkadaşı O.Ö.'nün (29) bulunduğu otomobilden C.G.'ye pompalı tüfekle ateş edildi. C.G. ile birlikte olayla ilgisi olmadığı öne sürülen M.S. (64), E.S. (54), M.S. (32), İ.K. (38), H.D. (30) ve S.T. (20) olmak üzere toplam 7 kişi yaralanırken, 2 şüpheli olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, kaçan şüpheliler kısa süre sonra Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Yaralılar ise ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.