İzmir'de ulaşım felç! İşçiler greve gitti, kentte yaşam durdu: Yolcular isyan etti

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

08 Ocak 2025 12:30 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 12:39

İzmir’de ESHOT Genel Müdürlüğü’ne bağlı otobüs şoförleri iş bırakma eylemi yaptı. İşçiler grev kararını, maaşlarının bir kısmının ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise olayın belediyenin Hazine payından yapılan kesinti nedeniyle yaşandığını açıkladı. Sürecin kısa sürede normale döneceği bilgisi paylaşılırken, bu sabah işe gitmek için yola çıkan İzmirliler, duraklarda ve trafikte yoğunluk oluşturdu. İşte detaylar...