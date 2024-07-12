İzmir'de yağmur felaketi: Kaçak akıma kapılan 2 kişiden acı haber!

12 Temmuz 2024 22:28 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 22:29

İzmir'in Konak ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan yoğun yağış, talihsiz bir kazaya yol açtı. Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) isimli iki kişi, sağanaktan kaçmaya çalışırken kaçak elektrik akımına kapıldı ve hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının aktardıklarına göre olay, Alsancak semtinde gerçekleşti. Şiddetli yağışın cadde ve sokakları göle çevirdiği sırada, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, yoldaki su birikintisinden karşıya geçmeye çalıştı. Bu esnada elektrik akımına kapılan iki kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan trajedinin ardından bölgeye sevk edilen ambulans ekipleri, hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedenlerini olay yerinden kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme başlattı.

DAKİKALARCA YAĞMUR ALTINDA KALDILAR

İki genç, dakikalarca yağmur altında yardım beklerken, kaçak elektrik akımı nedeniyle kişinin yanına kimse yaklaşamadı. Ortaya çıkan görüntüler ise yürekleri burktu.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, dakikalarca akıma kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a kalp masajı yaptı. Yoğun mücadeleler sonucu hayata döndürülen iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan gençler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.