TGRT Haber
27°
Gündem
İzmir'deki büyük yangında zarar gören evlerle ilgili yeni gelişme! Bakan Kurum duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'de haziran sonunda çıkan büyük yangınlarda zarar gören evlerin yeniden inşa edilmesiyle ilgili gelişmeyi duyurdu. Bakan Kurum, köy evlerinin yapımına yarın başlanacağını bildirdi.

25 Haziran'da başlayıp 3 Temmuz'da kontrol altına alınan İzmir yangınları sonrasında zarar gören evlerin yeniden yapılmasıyla ilgili beklenen gelişme yaşandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (), orman yangınlarında hasar gören 'teki 4 mahallede, 138 köy evi, 21 ahır, 1 cami ve 1 köy konağı olmak üzere 161 bağımsız bölüm inşa edilecek. Ödemiş'teki köy evleri, yörenin ihtiyaçlarına göre 4 tipte yapılacak.

"İLK HARCI YARIN DÖKÜYORUZ"

Seferihisar ilçesi Camikebir Mahallesi'nde ise 143 afet konutu inşa edilecek. Orman yangınlarından etkilenen Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde köy evlerinin inşasına da gelecek günlerde başlanacak.

Bakan Kurum, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "'Hep birlikte üstesinden geliriz' demiştik. Şimdi sözümüzün temelini atma zamanı. İzmir'de 1 ay önce orman yangınlarında hasar gören evlerin yerine yapacağımız yeni yuvalarda ilk harcı yarın döküyoruz." ifadesini kullandı.

