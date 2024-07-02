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İzmir'deki patlamada ihmal zinciri! 5 kişinin öldüğü faciada iş yeri ruhsatsız çıktı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
02 Temmuz 2024 19:02 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 19:07
İzmir&#039;deki patlamada ihmal zinciri! 5 kişinin öldüğü faciada iş yeri ruhsatsız çıktı

İzmir'in Torbalı ilçesinde iki gün önce tüp patlaması sonucu beş kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İş yerinin ruhsatsız olduğu öğrenilirken faciadan bir gün önce tüpü değiştiren şahsın ise iş için yetki belgesinin bulunmadığı öğrenildi. 

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybetmesine, 63 kişinin yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, patlamanın gerçekleştiği restoranı işleten ve tutuklanan işyeri sahibi G.K., işletmeyi geçen yıl ağustos ayında oğluyla birlikte açtı. Ancak, oğlunun 4 ay sonra başka bir işe geçmesi üzerine restoranı tek başına işletmeye devam etti.

İzmir'deki patlamada ihmal zinciri! 5 kişinin öldüğü faciada iş yeri ruhsatsız çıktı - 1. Resim

RUHSATSIZ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İşyeri hakkında geçen mayıs ayında "ruhsatsız olduğu" yönünde bir şikayet alındığı, işletmenin ruhsat başvurusu yaptığı ve konunun belediye tarafından değerlendirilme aşamasında olduğu öğrenildi.

İzmir'deki patlamada ihmal zinciri! 5 kişinin öldüğü faciada iş yeri ruhsatsız çıktı - 2. Resim

12 SAAT BOYUNCA GAZ SIZDI 

Soruşturma dosyasında, lokanta sahibi G.K'nin "Tüpün cumartesi öğleden sonra değiştirildiğini, iş yerinin gece 02.00'ye kadar açık olduğunu" söylediği ifadesi de yer aldı.

İzmir'deki patlamada ihmal zinciri! 5 kişinin öldüğü faciada iş yeri ruhsatsız çıktı - 3. Resim

İfadeler ve soruşturma kapsamında ulaşılan bilgiler doğrultusunda yapılan ilk değerlendirme, lokantanın tüp takıldıktan sonra 12 saat daha müşterilerine hizmet verdiği, tüpten sızan gazın kepenkle kapalı olan iş yerine dolduğu ve patlamanın bundan kaynaklandığı yönünde. 

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Kaynak: TGRT Haber
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